Сергей Поздняков: на разработку нового скафандра требуется четыре года

Научно-производственное предприятие "Звезда" — единственное предприятие в России, разрабатывающее скафандры, системы жизнеобеспечения для космонавтов, а также катапультные кресла, защитные шлемы и противоперегрузочные костюмы для летчиков Воздушно-космических сил. Как будет выглядеть российский скафандр нового поколения для работы в открытом космосе, во что одеть летчиков сверхзвукового пассажирского лайнера и как операция в Сирии повлияла на изменение обмундирования летчиков, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

— Какие новинки представит НПП "Звезда" на авиакосмическом салоне МАКС-2019?

— Вместе с традиционной продукцией – катапультными креслами и скафандрами — будет представлено несколько новинок. Например, новый скафандр для экипажа перспективного пилотируемого корабля "Федерация". В надутом состоянии скафандр будет усажен в кресло "Чегет" для этого корабля. Макет самого кресла демонстрировался на прошлой выставке. Помимо того, мы вернулись к забытой тематике, которой занимались в 1980-х годах – производству кислородного оборудования для альпинистов. Сейчас планируем направление возродить, поэтому анонсируем на выставке эту продукцию. Также на нашем стенде будет представлена суперлегкая катапультная система, которую мы начали поставлять в Австрию. Она будет представлена в макете кабины австрийского учебного самолета Diamond и российского акробатического самолета.

— Расскажите подробнее о новом скафандре для корабля "Федерация".

— Испытания скафандра пока не начались. Но окончательный облик его понятен. Это будет многоразовый скафандр с долговечной полиуретановой оболочкой нескольких размеров и возможностью регулировки параметров под габариты разных космонавтов. Для быстрого надевания применена гермомолния. Скафандр изготовлен в традиционных для спасательных скафандров "Сокол КВ-2" корабля "Союз" цветах — белый и синий, хотя у нас были идеи сделать его, например, оранжевым. Название тоже пока оставляем традиционным "Сокол-М" — модернизированный, но к моменту завершения работ, возможно, придумаем новое имя.

— Недавно информационное пространство всколыхнуло заявление представителя ракетно-космической корпорации "Энергия", что экипаж "Федерации" может не дождаться помощи в случае аварийного приводнения в Тихом океане. Разрабатывается ли что-то на случай посадки перспективного корабля на воду?

— На случай приводнения корабля "Союз" у космонавтов в носимом аварийном запасе есть комплект специальных водонепроницаемых костюмов "Форель", которые надеваются при приводнении. Сейчас с теми же задачами для экипажа "Федерации" разрабатывается новый комплект подобного снаряжения из современных материалов. Также космонавты могут находиться на плаву в скафандре с использованием специального надувного плавательного средства "Нева" (прорезиненные надувные поплавки, надеваемые под мышки).

— Будет ли разрабатываться новый скафандр для выходов в открытый космос?

— К конструкции нынешнего скафандра "Орлан-МКС" накопилось большое количество предложений по нововведениям, как со стороны космонавтов, так и со стороны наших разработчиков. В частности, принято решение в следующей версии увеличить размеры входа в скафандр с целью расширения допустимых антропометрических параметров кандидатов в космонавты. Потенциально, размеры скафандра ограничены диаметрами имеющихся на МКС переходных люков – 800 мм. Несмотря на это ограничение, мы все же можем расширить имеющий вход. Планируем переделать ранец, в котором располагаются системы жизнеобеспечения, с точки зрения их компоновки для удобства при ремонте и обслуживании. Есть планы сделать легкосъемные и разноразмерные рукава, поскольку в использующейся сейчас системе регулировки длины на рукавах образуются складки, которые мешают и натирают космонавтам руки. Есть идея сделать индивидуальные перчатки, точно подогнанные под кисти космонавтов, для чего планируется использовать трехмерное сканирование рук. Это позволит повысить подвижность кисти в скафандре. Мы также давно подбираемся к созданию информационного экрана или проецированию информации на стекло шлема. Несколько лет назад испытывали прототип такого устройства, тогда он не совсем нас устроил по габаритам.

Собираемся убрать часть органов управления с пульта, размещенного на груди скафандра, и передать их функции бортовому компьютеру. Не исключаю, что попытаемся сделать композитную кирасу. Хотя с точки зрения радиационной защиты нынешняя алюминиевая кираса (жесткий корпус скафандра – ред.) дает дополнительную защиту жизненно важных органов.

Несмотря на такие серьезные изменения, общая концепция нового российского скафандра останется прежней, жесткая кираса с люком для входа сзади и мягкие оболочки для рук и ног. Даже американцы, которые сейчас делают новый скафандр, пошли по нашей схеме – со входом космонавта через дверь сзади.

— Есть ли планы разработать скафандр для высадки на Луну?

— Если говорить о перспективах полета на Луну, то скафандр "Орлан" следующего поколения можно будет использовать для высадки и работы на ее поверхности. Для этого в будущем скафандре постараемся сделать кирасу укороченной, чтобы была возможность заменять неподвижные штанины скафандра для выходов в открытый космос на штанины для передвижения по поверхности Луны. Сейчас такие штаны с шарнирами не нужны, ноги в открытом космосе используются только для фиксации космонавта в специальных устройствах "Якорь", благодаря которому у космонавта освобождаются обе руки для работы.

— Сейчас на МКС космонавты используют для работы в открытом космосе скафандры "Орлан-МКС". Но вместо трех скафандров, на станции имеется лишь два. Будет ли изготовлен запасной скафандр взамен потерянного в аварии на грузовом корабле "Прогресс" в 2016 году?

— Решение об изготовлении скафандра пока не принято. Напомню, изначально было сделано три скафандра, что соответствует принятым нормам безопасности при работе на станции. Один был потерян в аварии. Материалы и комплектующие закупались достаточно давно на всю партию скафандров. Некоторые элементы радиоэлектроники и материалы для внешней оболочки костюма сейчас не производятся, запасов нет, поэтому нужно заказывать их по новой. В этой связи мы обратились к Роскосмосу с предложением приступить к разработке нового поколения скафандра, а в качестве резервного продолжить использовать один из имеющихся на МКС скафандров предыдущего поколения "Орлан-МК". На разработку нового скафандра требуется порядка четырех лет. Если изготавливать копию потерянного "Орлана-МКС" с учетом замены соответствующих компонентов, работа займет два-три года. Сроки близкие, поэтому мы считаем, что лучше начать работу над перспективным проектом.

— Недавно сообщалось о возможности возобновления разработки в России аналога американской системы SAFER, реактивного ранца для спасения космонавтов, улетевших в открытый космос. Так ли это?

— В свое время нами были сделаны образцы такой установки, но на орбиту они не попали из-за катастрофы шаттла "Колумбия", на котором планировалось их выведение, и нехватки мест в российских грузовых кораблях. Несколько лет назад мы по собственной инициативе начали разрабатывать новую систему, изготовили ее макет. В связи с отсутствием финансирования работы заморожены до лучших времен. В новом скафандре мы предлагаем реализовать эту систему.

— Планируется ли внести изменения в носимый авариный запас космонавтов?

— Ведется разработка носимого аварийного запаса для экипажа "Федерации". Коренных изменений по сравнению с комплектом для "Союза" не предвидится, такие экзотические вещи, как рыболовные крючки, останутся. Но техническая часть будет современной: новые радиостанции, маячок с определением координат по ГЛОНАСС, светодиодные фонари.

— Сообщалось, что Россия окажет Индии помощь в реализации ее национальной пилотируемой программы. Учитывая, что многие системы обеспечения жизнедеятельности космонавтов производятся на вашем предприятии, поступало ли вам обращение оказать такую помощь?

— Индия разрабатывает собственные скафандры и системы жизнеобеспечения для пилотируемого корабля, с другой стороны, они наметили пуск на 2022 год, времени осталось немного. В этой связи нам поступил запрос от структур Роскосмоса осуществить поставку в Индию соответствующего оборудования.

— Помимо космической тематики, НПП "Звезда" разрабатывает широкий спектр продукции для авиации. Например, противоперегрузочные костюмы для военных летчиков. Несколько лет назад вновь была озвучена мысль о создании сверхзвукового пассажирского лайнера по примеру Ту-144. Обращались ли к НПП "Звезда" разработать системы жизнеобеспечения для таких самолетов?

— Задачи по обеспечению безопасности экипажа и пассажиров, как они были сформулированы для Ту-144, в свое время были успешно решены. Одна из основных мер — чтобы летчики не потеряли сознание и могли перевести самолет на безопасный эшелон по высоте. Для этого были разработаны специальные быстронадеваемые кислородные маски и высотно-компенсирующие жилеты, которые пилоты надевали под летную форму. Подобные вещи сейчас производятся для военной авиации и могут выпускаться для гражданских нужд, но пока на нас с такими предложениями не выходили.

— Еще одна тематика вашего предприятия – катапультные кресла. Проводится ли модернизация имеющихся в войсках катапультных кресел?

— Да. Такая модернизация ведется. Например, старые кресла для Су-24 и Су-25 снабжаются системой электроподогрева. В глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет. Их срок эксплуатации достигает до 40 лет, высказываются предложения о его дальнейшем продлении.

— Учитывая опыт боевых действий в Сирии, будут ли внесены изменения в снаряжение для летчиков военной авиации?