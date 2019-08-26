На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".
"Участники и гости выставки смогут ознакомиться с двигателями разработки и производства НПО "Энергомаш": самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ, РД-191 для ракет-носителей "Ангара", моделями двигателей РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на первые ступени американских ракет-носителей "Атлас" и "Антарес", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Двигатель РД-171МВ - модернизированная версия двигателя для ракеты "Зенит". Новый двигатель планируется использовать в ракете среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелой ракете "Енисей". Сверхтяжелая ракета предназначена для полетов в дальний космос, включая Луну.
Общественности его представят впервые. 12 апреля 2019 года двигатель продемонстрировали президенту России Владимиру Путину.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019