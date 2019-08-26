На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".

"Участники и гости выставки смогут ознакомиться с двигателями разработки и производства НПО "Энергомаш": самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ, РД-191 для ракет-носителей "Ангара", моделями двигателей РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на первые ступени американских ракет-носителей "Атлас" и "Антарес", - говорится в сообщении на сайте предприятия.