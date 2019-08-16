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РИА Новости
Новое оружие России

Экспортные варианты новейших Су-57 и Ил-112 покажут на МАКС-2019

12:56 16.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экспортный вариант новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ впервые покажут на МАКС-2019, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех).
Ранее источник в авиационной отрасли сообщил РИА Новости, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, однако в правительстве на рассмотрении был документ в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57. Позднее в Объединенной авиастроительной корпорации агентству сообщили, что Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября этого года в подмосковном Жуковском.
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"На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ. Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок. Уверен, интерес к ним будет колоссальным", - заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, которого цитирует пресс-служба.
Как пояснили в пресс-службе компании, перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ получили всю необходимую экспортную документацию и Рособоронэкспорт может предлагать их иностранным заказчикам. "Совокупность боевых свойств истребителя Су-57Э обеспечивает ему превосходство над представленными сегодня на рынке самолетами пятого поколения при меньшей стоимости жизненного цикла. Этот факт признали уже многие мировые эксперты в области вооружения и военной техники", - добавили в "Рособоронэкспорте".
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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, в свою очередь, заявил, что МАКС – традиционная площадка для авиационных премьер.
"В этом году экспозиция Ростеха включает свыше 250 образцов новой продукции, в том числе более 40 новинок, которые демонстрируются на МАКС впервые – авиационная техника, бортовая электроника, авиадвигатели, аэродромное оборудование. Уверен, эта продукция привлечет большое внимание наших зарубежных партнеров", - сказал он.
Су-57 (ранее ПАК ФА, Т-50) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году, первый серийный самолет должен быть передан ВКС России в 2019-м. Ранее сообщалось, что началось его серийное производство.
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Новое оружие РоссииСу-57Ил-112РостехАвиасалон МАКСРособоронэкспортБезопасность
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