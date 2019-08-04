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РИА Новости

На МАКС покажут макет семитонного беспилотника вертикального взлета

Вчера, 03:05
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Группа "Кронштадт" представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет беспилотника вертикального взлета массой семь тонн, сообщил РИА Новости официальный представитель группы.
Ранее гендиректор "Кронштадта" Армен Исаакян заявлял журналистам о том, что компания может создать беспилотник вертикального взлета с полезной нагрузкой до полутора тонн.

"Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины. На авиасалоне МАКС-2019 мы планируем представить масштабный макет такого летательного аппарата с целью привлечь внимание потенциальных потребителей", — сказал собеседник агентства.

Авиакосмический салон МАКС-2019 пройдет в период с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и суше.
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