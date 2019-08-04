На МАКС покажут макет семитонного беспилотника вертикального взлета

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском. Архивное фото

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Группа "Кронштадт" представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет беспилотника вертикального взлета массой семь тонн, сообщил РИА Новости официальный представитель группы.

Ранее гендиректор "Кронштадта" Армен Исаакян заявлял журналистам о том, что компания может создать беспилотник вертикального взлета с полезной нагрузкой до полутора тонн.

"Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины. На авиасалоне МАКС-2019 мы планируем представить масштабный макет такого летательного аппарата с целью привлечь внимание потенциальных потребителей", — сказал собеседник агентства.

Авиакосмический салон МАКС-2019 пройдет в период с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.