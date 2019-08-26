В Подмосковье будут ходить бесплатные автобусы во время "МАКС-2019"

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бесплатные автобусы будут курсировать во время проведения "МАКС-2019", на авиасалоне ожидается около 500 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Ранее в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что на время проведения авиасалона "МАКС-2019" ограничат движение транспорта в подмосковном Жуковском и Раменском, на некоторых территориях также будет запрещена парковка.

"Для транспортного обеспечения будут организованы бесплатные автобусы с интервалом движения 1,5 - 12 минут, провозная способность - 29 тысяч пассажиров в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также увеличится количество электропоездов, интервал движения которых составит 5 - 12 минут, а провозная способность – 22 тысячи пассажиров в час. При этом для гостей авиасалона подготовлены информационные буклеты с подробным графиком движения бесплатных автобусов и электричек. По данным властей, ожидается, что МАКС -2019 посетит 500 тысяч человек.

МАКС проходит раз в два года в Жуковском. "Здесь очень важно все, что касается системы безопасности, удобства посетителей. Традиционно выставку посещает огромное количество жителей - и из Подмосковья, и других регионов. Все должно пройти на должном уровне", - сказал губернатор Андрей Воробьев.