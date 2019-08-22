Более 20 китайских компаний примут участие в МАКС-2019

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Более 20 китайских предприятий примут участие в авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском, пишет газета "Ведомости".
В этом году впервые МАКС впервые пройдет при участии страны-партнера - Китая. Экспозиция КНР будет самой крупной среди стран-участниц: больше 20 компаний займут павильон в 3000 квадратных метров и примерно 400 квадратных метров на статической экспозиции (там они покажут натурные образцы беспилотников). В отдельном павильоне можно будет увидеть макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, который на паритетных началах разрабатывается Россией и Китаем. Это 20-метровый фрагмент фюзеляжа с пассажирским салоном и кабиной пилотов. Это будет первая зарубежная демонстрация лайнера. Запланирован российско-китайский форум делового сотрудничества и презентации в павильоне Китая.
Всего же в авиасалоне участвует более 800 компаний, в том числе из Бельгии, Германии, Великобритании, Бразилии, Израиля, Ирана и других стран. Авиасалон все большую ставку делает на деловую программу. В 2017 году МАКС финишировал с заключенными сделками на 400 миллиардов рублей. В 2019 году опрошенные изданием "Ведомости" эксперты ожидают не меньший объем контрактов.