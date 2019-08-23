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РИА Новости

Российский рынок отреагировал на новый виток торговой войны США и Китая

21:10 23.08.2019 (обновлено: 07:58 24.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский рынок акций снизился по основным индексам вслед за зарубежными из-за обострения торговой войны между США и Китаем.
Ранее Пекин решил ввести дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Этот шаг стал ответом на решение США ввести десятипроцентные пошлины на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов. Вслед за этим президент Дональд Трамп призвал американские компании найти альтернативу китайскому рынку. Глава государства также пообещал ответить на новые пошлины. "Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без них", — написал Трамп в Twitter.
Яблоко раздора
Вчера, 16:00РИА Новости
Яблоко раздора
После обострения торговых отношений США и Китая:
индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,54 (до 2660,74 пункта) и 1,11 (1268,45) процента соответственно;
курсы доллара и евро расчетами на "завтра" выросли на 47 и 86 копеек — до 66,07 и 73,54 рубля соответственно;
октябрьский фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на два процента — до 58,67 доллара за баррель.

Ситуация на зарубежных рынках

Новый виток в торговой войне США и Китая отразился и на иностранных рынках. Так, индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ упали на 1,82, 1,95 и 2,33 процента соответственно.
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на обложках журналов в Пекине, Китай
Вчера, 17:28Сказано в эфире
"В преддверии крупного конфликта": новый раунд торговой войны США и КНР Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров с 1 сентября и 15 декабря, объявлено в Пекине. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития торгового противоборства двух стран.
Европейские фондовые рынки также закрылись снижением. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 0,38 процента, французский CAC 40 — на 1,14 процента, немецкий DAX — на 1,15 процента.
Кроме того, инвесторы отказываются от рисковых активов на фоне неопределенности в мировой торговле.

Торговые войны

Торговое противостояние между Китаем и США продолжается с прошлого лета. Тогда Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Китайская сторона отреагировала зеркально.
В конце мая после 11 раунда консультаций стороны объявили о введении взаимных торговых пошлин: США — на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай — более чем на пять тысяч американских товаров на 60 миллиардов.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
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Новая жертва Трампа: Apple выгоняют из Китая
Последний на сегодняшний день 12 раунд американо-китайских переговоров завершился безрезультатно в конце июля.

Обострение

В начале августа Трамп пообещал ввести новые тарифы уже с 1 сентября, но подчеркнул, что они не распространятся на товары из КНР стоимостью 250 миллиардов долларов, на которые уже действуют пошлины в 25 процентов.
В ответ Китай рекордно понизил курс юаня по отношению к доллару, после чего Минфин США обвинил китайские власти в попытках "манипулировать валютой".
Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs 12 августа предрекли экономике США рецессию из-за торговой войны с Китаем и понизили свой прогноз роста американской экономики на 20 базисных пунктов — до 1,8 процента.
На следующий день стало известно, что Вашингтон отложил до 15 декабря введение анонсированных Трампом пошлин, в частности на китайские смартфоны и ноутбуки.
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12 августа, 08:00РИА Новости
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Трамп связал эти меры с нежеланием навредить американским покупателям в преддверии рождественских покупок.
При этом глава Белого дома выразил надежду, что Китай выполнит свои обязательства по покупке американской сельхозпродукции.
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Популярные комментарии
От того, что кто-то зашортит акции Газпрома, его разведанные запасы газа не уменьшается и выручка не упадет.
23 августа, 22:14
KAKazimir Almazov
3210002
А кто-то так обрадовался. Вам за свою заначку нужно беспокоиться. Капитализм, каждый сам по себе.
23 августа, 22:05
argon22
2800000
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