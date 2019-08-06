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РИА Новости

США включили Китай в число манипуляторов валютным курсом

00:58
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© Иллюстрация РИА НовостиДоллар - Юань
Доллар - Юань
© Иллюстрация РИА Новости
Доллар - Юань. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. США признали Китай страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в распространенном во вторник заявлении минфина США.
Ранее в понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года – до 6,9225 за доллар.
"Министр (финансов Стивен) Мнучин под руководством президента (США Дональда) Трампа признал сегодня Китай манипулятором валютным курсом. В результате этого решения министр Мнучин будет вести обсуждение с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая", - сказано в документе.
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