США включили Китай в число манипуляторов валютным курсом

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. США признали Китай страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в распространенном во вторник заявлении минфина США.