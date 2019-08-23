Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в десять и пять процентов", — говорится в сообщении ведомства.

Сборы на 5078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря соответственно.

Этот шаг является ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в десять процентов на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов в те же дни.

"Ошибочные действия США привели к дальнейшей эскалации торгово-экономических трений, самым серьезным образом подрывая интересы не только Китая и США, но и всего мира", — сказано в релизе.

Кроме того, Пекин вновь введет доппошлины в размере 25 процентов и пять процентов на американские автомобили и комплектующие, сообщил Минфин республики.

Торговые войны

Торговое противостояние между Китаем и США продолжается с прошлого лета, когда Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Китайская сторона отреагировала зеркально.

В конце мая после 11-го раунда консультаций стороны объявили о введении взаимных торговых пошлин: США — на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай — более чем на пять тысяч американских товаров на 60 миллиардов.

Последний на сегодняшний день 12-й раунд американо-китайских переговоров завершился безрезультатно в конце июля.

Обострение

В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые тарифы уже с 1 сентября, но подчеркнул, что они не распространятся на товары из КНР стоимостью 250 миллиардов долларов, на которые уже действуют пошлины в 25 процентов.

В ответ Китай рекордно понизил курс юаня по отношению к доллару, после чего Минфин США обвинил китайские власти в попытках "манипулировать валютой".

предрекли экономике США рецессию из-за торговой войны с Китаем и понизили свой прогноз роста американской экономики на 20 базисных пунктов — до 1,8 процента. В понедельник, 12 августа, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachsэкономике США рецессию из-за торговой войны с Китаем и понизили свой прогноз роста американской экономики на 20 базисных пунктов — до 1,8 процента.

Во вторник, 13 августа, стало известно, что Вашингтон отложил до 15 декабря введение анонсированных Трампом пошлин, в частности на китайские смартфоны и ноутбуки.

Трамп связал эти меры с нежеланием навредить американским покупателям в преддверии рождественских покупок.