Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая шоппингом на Рождество

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация решила отложить введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.

Ранее во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.

По словам Трампа, США это "делают для рождественского периода", чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США.