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РИА Новости

Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая шоппингом на Рождество

19:37 13.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация решила отложить введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.
Ранее во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.
По словам Трампа, США это "делают для рождественского периода", чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США.
Американский президент в начале августа анонсировал введение с сентября пошлин в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:10РИА Новости
Трамп напомнил об обещании Китая покупать у США больше сельхозпродукции
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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