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РИА Новости

США отложили введение пошлин на китайские товары

17:00 13.08.2019 (обновлено: 17:15 13.08.2019)
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© AP Photo / Brian Snyder/File PhotoКонтейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, говорится в сообщении торгпреда США на его официальном сайте.
"В рамках процесса публичных комментариев и слушаний торгпредства было решено, что пошлины должны быть отложены до 15 декабря по определенным статьям. Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды", - говорится в заявлении.
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Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 10-процентные пошлины вводятся на товары общей стоимость 300 миллиардов долларов с 1 августа.
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