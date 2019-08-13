США отложили введение пошлин на китайские товары

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, говорится в сообщении торгпреда США на его официальном сайте.

"В рамках процесса публичных комментариев и слушаний торгпредства было решено, что пошлины должны быть отложены до 15 декабря по определенным статьям. Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды", - говорится в заявлении.