Трамп призвал американские компании уходить с китайского рынка

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал ответные меры на новые пошлины Китая. Кроме того, он потребовал от американских компаний начать искать альтернативу китайскому рынку.
"Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу!" - написал Трамп в Twitter.
Вчера, 17:28Сказано в эфире"В преддверии крупного конфликта": новый раунд торговой войны США и КНР Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров с 1 сентября и 15 декабря, объявлено в Пекине. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития торгового противоборства двух стран.
Американский лидер заявил, что компаниям следует "немедленно начать поиск альтернативы Китаю". Он призвал их перенести все производство в США, а от перевозчиков, "включая FedEx, Amazon, UPS и USPS", потребовал отказывать Китаю в доставке фентанила.