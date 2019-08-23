Трамп призвал американские компании уходить с китайского рынка

"В преддверии крупного конфликта": новый раунд торговой войны США и КНР Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров с 1 сентября и 15 декабря, объявлено в Пекине. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития торгового противоборства двух стран.