Обвинения во вмешательстве во внутренние дела России

Согласно тексту Декларации ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств , об ограждении их независимости и суверенитета (1965), "никакое государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства".

В 2017 году в ходе 420-го заседания Совета Федерации был представлен доклад временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В нем, в частности, дано определение вмешательства во внутренние дела РФ, под которым Комиссия понимает не основанную на общепризнанных принципах международного права и международных договорах РФ деятельность со стороны иностранных государств, юридических и физических лиц, их объединений, имеющую целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, ее внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти.

Комиссией выявлено десять основных направлений вмешательства извне во внутренние дела РФ:

- создание или поддержка некоммерческих организаций (НКО), иных подобных структур, прямо или косвенно участвующих в политической деятельности в интересах зарубежных государств и оказывающих воздействие на институты гражданского общества в целом;

- работа с образовательными учреждениями, школьниками, студентами, финансирование образовательных программ с целью дальнейшего контроля этой сферы, ее трансформация в направлениях, которые выгодны нашим политическим конкурентам;

- использование СМИ и социальных сетей для дискредитации страны, институтов власти, политических лидеров и в целом для формирования определенных стереотипов общественного мнения;

- дискредитация Русской Православной Церкви и разжигание межрелигиозной розни;

- стимулирование протестной повестки и вовлечение в протестные акции молодежи;

- вмешательство в российские выборы на федеральном и региональном уровнях;

- разжигание межэтнических противоречий, конфликтов, инспирирование протестных акций на национальной почве;

- все виды антироссийских санкций как инструмента нажима на политические власти и общество;

- очернение на мировой арене российской политической и социальноэкономической жизни с последующим использованием этой информации внутри России;

- целенаправленная и грубая политизация спорта высоких достижений в антироссийских целях.

По мнению экспертов, Российская Федерация ощущает на себе непрерывное воздействие извне с момента возникновения в качестве суверенного государства. В целом ряде случаев оно принимает форму прямого вмешательства во внутренние дела страны.

Началом активного сдерживания РФ как глобального соперника США считается мюнхенская речь президента России Владимира Путина, в которой было публично заявлено, что для современного мира однополярная модель неприемлема.

Именно после этого, как считают эксперты, началось явное усиление иностранных попыток расшатать политическую систему. При этом главные геополитические оппоненты действовали как прямо, так и через третьи страны, либо нанимая те или иные негосударственные образования.

Само вмешательство, как отмечают эксперты, осуществлялось разнообразными способами: от попыток военного нападения (атака на российских миротворцев в Южной Осетии руками режима Михаила Саакашвили в 2008 году) до применения односторонних и противоправных мер экономического характера (они начались задолго до официального объявления России санкций США и ЕС под предлогом украинского политического кризиса в 2014 году ).

В 2014 году на фоне событий на юго-востоке Украины и после воссоединения Крыма с Россией западные станы усилили давление на Россию . Как отмечают эксперты, со стороны ряда государств была фактически объявлена дипломатическая, информационная и санкционная война.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Запад ежегодно направляет около 70-90 миллиардов рублей через НКО, фонды, гранты на финансирование политической деятельности в России.

Согласно докладу комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, в последнее время западные программы вмешательства на территории РФ применяются гораздо более осторожно , зачастую завуалированно, скрытно.

Эксперты отмечают, что типичным приемом вмешательства извне в суверенные дела РФ является использование глобальных СМИ для распространения специально подготовленного контента, который может содержать не только фейковые новости, но и выводы, основанные на подтасованных данных либо предположениях, с целью дискредитации внешней и внутренней политики РФ в мировом масштабе. При этом в информационной агрессии против России участвуют не только СМИ США, но определенная координация в этом отношении идет, в частности, и по линии стран-членов НАТО.

Эксперты отмечают, что иностранные подрывные программы нередко формируются по принципу мозаики таким образом, что практически каждый отдельно взятый их элемент может выглядеть как событие случайное, самопроизвольное, не имеющее внешнего центра управления. В части вмешательства в отечественные выборы оно направлено в первую очередь на внешнюю мотивацию либо демотивацию законных участников избирательного процесса противоправными методами.

По данным комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, имели место многочисленные признаки вмешательства извне в суверенные дела РФ во время проведения выборов депутатов Госдумы РФ (2011 и 2016), выборов президента РФ (2012, 2018), региональных выборов (2013 и 2017).

Как утверждают сенаторы, перед выборами в Госдуму, состоявшимися 4 декабря 2011 года , из-за рубежа через глобальные СМИ и специализированные органы государственной пропаганды США, ряда их союзников по НАТО, аффилированных с ними неправительственных организаций, агентов влияния на всем постсоветском пространстве, иными способами проводилась политика по дискредитации указанных выборов, их легитимности. Также стимулировалась извне и сугубо политическая протестная активность. По словам Владимира Путина, бывшего тогда премьер-министром РФ, на политическую деятельность внутри России из зарубежья направлялись сотни миллионов долларов.

По данным Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, попытки повлиять на российские президентские выборы 2012 года начались за год до них. В марте 2011 года в Москве побывал вице-президент США Джозеф Байден. По мнению большинства экспертов, Байден, помимо прочего, лично хотел решить, на кого США должны сделать ставку в 2012 году.

По мнению экспертов, Вашингтон и его западные партнеры вмешивались в президентские выборы 2012 года не только по сугубо дипломатическим каналам. В 2012 году российские власти уведомили США о необходимости прекратить деятельность на территории РФ Агентства по международному развитию США (USAID), которое, по словам МИД РФ, вызывало вопросы в части вмешательства в суверенные внутриполитические дела России. Кроме того, в подконтрольных США СМИ (прежде всего, в органах государственной пропаганды, вещающих извне на русском языке) продолжалось муссирование протестной тематики, приуроченной к главным российским выборам того периода.

По информации комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, в разгар российских президентских выборов 2018 года усилился ввоз извне наличных денег для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов". Помимо прямого финансирования извне российских политизированных структур оппозиционного характера, существуют многочисленные факты так называемой учебы "перспективных политических деятелей" России за рубежом. Такого рода "учеба" носит обычно антироссийский характер и проводится, в частности, в странах Прибалтики и США с участием должностных лиц этих стран.

Кроме того, во время избирательной кампании 2018 года по выборам президента РФ, по словам члена ЦИК РФ Александра Клюкина, извне настойчиво подсказывали, кого надо зарегистрировать кандидатом.

Во время проведения президентской избирательной кампании 2018 года комиссия Совета Федерации выявила ряд зарубежных СМИ ("Голос Америки", "Радио Свобода", ВВС, Deutsche Welle и др.), которые наиболее активно занимались вмешательством во внутренние дела РФ.

Указанные СМИ за период проведения президентских выборов работали практически в круглосуточном режиме с учетом региональной специфики РФ и опубликовали порядка тысячи разнообразных материалов (новостей, интервью, заметок, комментариев, аналитических статей, обзоров и т.п.), прямо и непосредственно посвященных выборной тематике. При этом материалы, как отмечают эксперты, носили пропагандистский и односторонний характер.

В то же время некоторые западные СМИ искажали информацию о прошедших президентских выборах. В финансируемом США Радио "Свобода" после выборов вышла статья "Статистика показывает: за Путина вброшено 10 миллионов голосов", а в опубликованной русскоязычной редакцией Deutsche Welle статье "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России", даются рекомендации по выражению несогласия с действующей государственной системой, в том числе с выборными процедурами.

По мнению экспертного сообщества, особую актуальность в преддверии президентских выборов 2018 года приобрела политизация спорта

В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет принял решение об отстранении российских паралимпийцев от участия в играх в Рио-де-Жанейро на основании так называемого доклада Макларена о "допинговой программе" в России, однако авторы этого документа отказались представить конкретные доказательства своей теории.

Президент РФ Владимир Путин связал обвинения в адрес России в поддержке применения допинга спортсменами с выборами главы российского государства . Президент РФ констатировал, что сегодняшние международные спортивные организации, в том числе МОК, очень зависимы от большого количества составляющих, прежде всего от спонсоров, потом от приобретателей телевизионных прав, от рекламодателей. По его мнению, "это огромный пласт связей и зависимостей и контрольный пакет находится в Соединенных Штатах…", – заявил российский лидер.

После президентских выборов 2018 года США продолжили попытки вмешательства в суверенные дела России, обучая и поддерживая политических активистов, финансируя антироссийские силы. В ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, представленном в начале июня 2019 года, говорится, что в начале 2019 года в Хельсинки (Финляндия) прошел семинар, организованный финансируемым Госдепом фондом NDI – Национальным демократическим институтом по международным вопросам (нежелательная организация в РФ). В нем в качестве слушателей присутствовало десять жителей Санкт-Петербурга, планирующих участие в муниципальных выборах в сентябре 2019 года (все члены движения "Открытая Россия"). В Черногории состоялся так называемый форум молодых политических лидеров (номинальный организатор – черногорский центр "Демократия и права человека"). В нем приняли участие и молодые политически активные и оппозиционно настроенные граждане РФ.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов отметил, что в состоявшихся в Москве в июле и августе 2019 года протестных акциях в связи с отказом в регистрации ряду кандидатов в Мосгордуму "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России". По его словам, ряд иностранных СМИ недобросовестно освещали предвыборную кампанию, а некоторые сотрудники дипкорпуса допустили "неприемлемые" действия. Кроме того, в протестах участвовали лица, проходившие "определенную подготовку за рубежом" и получавших оттуда деньги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Так, например, по ее словам, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая "имеет государственное финансирование", освещала протесты "антижурналистски", публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к москвичам выходить на улицу.