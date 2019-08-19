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РИА Новости

В Госдуме уточнили дату заседания комиссии по вмешательству в дела России

18:10 19.08.2019
11393
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела РФ состоится 23 августа, уточнили в аппарате нижней палаты парламента.
В понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов. Как ранее сообщал глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первое заседание запланировано на 30 августа.
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Позже в аппарате Госдумы уточнили, что первое заседание комиссии пройдет 23 августа.
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Госдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
В комиссию должны входить те, у кого нет ни чего и ни кого за границей. Иначе всё это будет сплошной фикцией.
19 августа, 18:20
НЕНикита Ермаков
5951004
вызовите тех.кто народ дубасил.
19 августа, 18:57
cchugunova1996
28200013
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