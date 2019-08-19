В Госдуме уточнили дату заседания комиссии по вмешательству в дела России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела РФ состоится 23 августа, уточнили в аппарате нижней палаты парламента.
В понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов. Как ранее сообщал глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первое заседание запланировано на 30 августа.
Позже в аппарате Госдумы уточнили, что первое заседание комиссии пройдет 23 августа.