Россия намерена препятствовать вмешательству западных СМИ в дела страны

СОЛНЕЧНОГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Москва будет принимать все меры, чтобы СМИ Запада, освещая акции в РФ, не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Захарова заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Так, например, по ее словам, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая "имеет государственное финансирование", освещала протесты "антижурналистски", публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к москвичам выходить на улицу.
Вчера, 14:26Акценты - Радио SputnikРоссия не вмешивается, тогда мы идем к вам. Запад призывает к протестамЗапад, который давно обвиняет Россию во вмешательстве в свои дела, так и не смог найти никаких доказательств. Но зато решил сам активнее вмешиваться в российские дела – незаконные митинги не оставили в стороне Вашингтон и Берлин.
"Безусловно, будем предпринимать все меры для того, чтобы эта деятельность, чтобы они все-таки занимались своими прямыми обязанностями, журналистской деятельностью, и не были вовлечены и не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела нашей страны. А что касается ответных зеркальных мер, мы не говорим "зеркальные", мы говорим - мы будем отвечать, и мы уже начали это делать. Мы, в частности, давно перешли к той фазе, которая давно применяется нашими коллегами, а именно - к публичному обвинению тех самых СМИ и конкретных журналистов с приведением конкретных примеров. Только в отличие от них, мы действуем с фактами на руках", - заявила Захарова на брифинге.