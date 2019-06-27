Депутат прокомментировал продление санкций ЕС против России

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продление Советом ЕС экономических санкций против РФ - это проявление евроатлантической солидарности по усилению политико-экономического, дипломатического и военного давления в отношении России, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

В четверг Совет ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет оформил это решение в письменном виде. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

"Здесь нет новости никакой. Просто европейцы в данном случае декларируют продолжение той политики, реализацию той позиции на которую они встали чуть раньше, взяв на себя определенные обязательства в рамках евроатлантической солидарности и действуя а рамках курса в целом Вашингтона на усиление политико-экономического, дипломатического, военного и всего остального давления в отношении нашей страны", - сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что наличие в Европе разных точек зрения продемонстрировало последнее решение ПАСЕ, в результате которого ассамблея подтвердила полномочия российской делегации для участия в ее работе.