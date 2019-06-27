Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T17:18Z
https://ria.ru/20190627/1555982684.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости

Депутат прокомментировал продление санкций ЕС против России

Вчера, 17:18
450
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продление Советом ЕС экономических санкций против РФ - это проявление евроатлантической солидарности по усилению политико-экономического, дипломатического и военного давления в отношении России, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
В четверг Совет ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет оформил это решение в письменном виде. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
"Здесь нет новости никакой. Просто европейцы в данном случае декларируют продолжение той политики, реализацию той позиции на которую они встали чуть раньше, взяв на себя определенные обязательства в рамках евроатлантической солидарности и действуя а рамках курса в целом Вашингтона на усиление политико-экономического, дипломатического, военного и всего остального давления в отношении нашей страны", - сказал Новиков РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что наличие в Европе разных точек зрения продемонстрировало последнее решение ПАСЕ, в результате которого ассамблея подтвердила полномочия российской делегации для участия в ее работе.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
Валентина Матвиенко
26 июня, 19:34
Решение ПАСЕ по России идет вразрез с политикой санкций, отметила Матвиенко
220040
Обсудить 0
Дмитрий НовиковГосдума РФЕвросоюзПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по украинским морякам
РИА
Новости
Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
В Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против России
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не мог повлиять на вопрос о возвращении России в ПАСЕ
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Член словацкой делегации в ПАСЕ объяснил подписание протеста против России
Борис Грызлов
Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в районе Станицы Луганской
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Министр армии США Марк Эспер
Новый и.о. главы Пентагона назвал Россию "подстрекателем агрессии" в Европе
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД прокомментировали вопрос о задолженности России перед ПАСЕ
В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет
Задержанные украинские моряки в суде
В Госдуме предложили Зеленскому условия по возвращению украинских моряков
Валентина Матвиенко
Решение ПАСЕ по России идет вразрез с политикой санкций, отметила Матвиенко
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала уведомлений от делегаций, которые решили уйти из-за России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг отказался отвечать на вопрос о размещении ракет в Европе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
01:05Ирак осудил нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Лента новостейМолния