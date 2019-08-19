Слуцкий рассказал о способах противодействия вмешательству в дела России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение Совета ГД создать специальную комиссию для расследования случаев вмешательства в дела РФ извне, заявил, что для противостояния этим попыткам на полную мощь будет задействован парламентский ресурс.
В понедельник на внеочередном заседании Совета Думы было принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В состав комиссии вошли 12 депутатов, ее главой назначили председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
"Шаг этот абсолютно своевременный, откладывать который нельзя было ни на минуту", - заявил Слуцкий журналистам.
Депутат выразил уверенность, что все факты "непозволительного вторжения представителей ряда иностранных государств в дела Российской Федерации, в частности, в преддверии единого дня голосования 8 сентября, будут оперативно и эффективно выявлены".
"Кроме того, мы задействуем на полную мощь весь парламентский ресурс для решительного противостояния всем попыткам вмешательства извне как в процессы выборов, так и в целом в вопросы государственного суверенитета России. Об итогах расследования мы также будем заявлять на всех международных площадках и говорить о недопустимости подобной линии", - добавил он.