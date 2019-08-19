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РИА Новости

Слуцкий рассказал о способах противодействия вмешательству в дела России

15:37 19.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение Совета ГД создать специальную комиссию для расследования случаев вмешательства в дела РФ извне, заявил, что для противостояния этим попыткам на полную мощь будет задействован парламентский ресурс.
В понедельник на внеочередном заседании Совета Думы было принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В состав комиссии вошли 12 депутатов, ее главой назначили председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
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"Шаг этот абсолютно своевременный, откладывать который нельзя было ни на минуту", - заявил Слуцкий журналистам.
Депутат выразил уверенность, что все факты "непозволительного вторжения представителей ряда иностранных государств в дела Российской Федерации, в частности, в преддверии единого дня голосования 8 сентября, будут оперативно и эффективно выявлены".
"Кроме того, мы задействуем на полную мощь весь парламентский ресурс для решительного противостояния всем попыткам вмешательства извне как в процессы выборов, так и в целом в вопросы государственного суверенитета России. Об итогах расследования мы также будем заявлять на всех международных площадках и говорить о недопустимости подобной линии", - добавил он.
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Леонид СлуцкийГосдума РФРоссияПолитика
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