Слуцкий рассказал о способах противодействия вмешательству в дела России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение Совета ГД создать специальную комиссию для расследования случаев вмешательства в дела РФ извне, заявил, что для противостояния этим попыткам на полную мощь будет задействован парламентский ресурс.

В понедельник на внеочередном заседании Совета Думы было принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В состав комиссии вошли 12 депутатов, ее главой назначили председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

"Шаг этот абсолютно своевременный, откладывать который нельзя было ни на минуту", - заявил Слуцкий журналистам.

Депутат выразил уверенность, что все факты "непозволительного вторжения представителей ряда иностранных государств в дела Российской Федерации, в частности, в преддверии единого дня голосования 8 сентября, будут оперативно и эффективно выявлены".