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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

16:10, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
"Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились", — сказал сенатор .
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Климов отметил, что ряд иностранных СМИ недобросовестно освещали предвыборную кампанию, а некоторые сотрудники дипкорпуса допустили "неприемлемые" действия.
По словам сенатора, в протестах участвовали лица, проходившие "определенную подготовку за рубежом" и получавших оттуда деньги.
Также Климов указал на факты "обработки" российских граждан иностранными структурами, специализирующимися "на лоббизме, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr- и gr-технологиях".
"На основании рассмотрения доступных нашей рабочей группе материалов мы планируем разработать конкретные предложения в части пресечения любых попыток вмешательства в суверенные дела России", — заключил сенатор.
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Протесты в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.
В общей сложности полиция задержала на них около 1,7 тысячи человек за нарушения.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Обвинения предъявлены Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову, Алексею Миняйло, Егору Жукову, Даниилу Конону, Владиславу Барабанову, Сергею Абаничеву, Сергею Фомину.
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Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Это не новость! Ни для тех, кто наблюдал со стороны, ни для тех, кто участвовал в провокациях. Разве что для малолеток-зомби с незаконченным средним образованием и не умеющих мыслить.
8 августа, 16:56
mgla
68141707478
А провести парламентское расследование действий Мосгоризбиркома они не хотят? Возможно это американские провокаторы из госдепа там собрались чтобы не допустить ни одного оппозиционного депутата, дабы народ вскипел и вышел на улицы..
8 августа, 17:31
SSHOOTING
6916562388
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