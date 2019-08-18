Громкие случаи массовых убийств в России в 2010-2019 годах

2019
18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Затем возле вышки сотовой связи около села правоохранители нашли тело родственника погибших - 16-летнего подростка.
По предварительной версии, молодой человек расправился со своей семьей, после чего покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве семьи в Ульяновской области, сообщается на сайте краевого управления СК.
2018
17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. В результате происшествия погиб 21 человек: на месте ЧП погибли 16 человек, включая покончившего с собой в библиотеке колледжа стрелка, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке – один человек. Пострадали более пятидесяти человек. Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
2017
10 июня житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи стрелок был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.
В ночь на 4 июня произошло массовое убийство в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, в садоводческом товариществе "50 лет Октября". Житель Москвы распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего мужчина уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Выжившим удалось связаться с правоохранителями, нападавший был задержан.
2016
14 сентября в поселке Ольша Смоленской области мужчина устроил поджог и стрельбу, в результате которых, помимо него, погибли еще четыре человека и трое были ранены. Он поджег сначала свой, затем соседский дома, после чего открыл хаотичную стрельбу из автомата Калашникова. Ранения получили прибывшие на вызов на пожар трое сотрудников МЧС.
13 июля в поселке Березовый в Хабаровском крае произошло массовое убийство. Двое местных жителей сначала убили двоих человек, с которыми распивали спиртные напитки, потом двоих рабочих на территории подсобного хозяйства, а затем и хозяина подворья, который якобы мало заплатил им за работу.
3 июня в Чистополе (Татарстан) мужчина убил четырех человек, когда находился в гостях у приятеля. После распития спиртного в компании произошел конфликт. После того, как все находящиеся там легли спать, мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и приятелю, а затем и ребенку. В результате все потерпевшие скончались на месте.
8 мая неизвестный расстрелял из охотничьего карабина группу байкеров в деревне Чёлохово Егорьевского района Подмосковья, погибли пять человек. Подозреваемый в убийстве местный житель Илья Асеев, 1988 года рождения был задержан и дал признательные показания.
24 апреля в селе Ивашовка Сызранского района Самарской области были обнаружены тела шести человек - трех мужчин и трех женщин. Один из убитых - бывший начальник полиции Сызрани Андрей Гошт, остальные погибшие - члены его семьи. До своей гибели Гошт занимал должность заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области. На месте происшествия нашли также раненую семилетнюю девочку, которую доставили сначала в реанимацию центральной городской больницы Сызрани, а затем перевезли в одну из больниц Самары. Были задержаны четверо подозреваемых, все они оказались гражданами Азербайджана.
2015
4 августа в Следственный комитет РФ сообщили об исчезновении в Нижнем Новгороде семьи из восьми человек - матери, отца и шестерых малолетних детей. С 25 июля 2015 года дети перестали ходить в детсад, и его сотрудники сообщили об этом правоохранителям. Сотрудники полиции через окно проникли в квартиру исчезнувшей семьи и нашли расчлененные тела шести детей 2008-2014 годов рождения и их матери. В преступлении сразу заподозрили отца семейства Олега Белова. По мнению следствия, мужчина мог быть причастен также к убийству своей матери. В материалах дела, по которому бывшим участковым уполномоченным в 2018 году вынесены условные сроки за халатность, указывалось, что Белов - инвалид второй группы по заболеванию "шизофрения".
В ночь на 30 мая в частном доме в поселке Косая Гора в Туле были обнаружены тела зарезанных двух женщин и трех детей. По данным прокуратуры, погибли девочки 10 и 11 лет, их пятилетний брат, а также их 29-летняя мать и 49-летняя бабушка. Были госпитализированы семилетний брат погибших детей и 37-летний сожитель одной из женщин. Следствие предъявило обвинение в убийстве пяти человек в Туле гражданину Узбекистана, который проживал на территории России нелегально.
17 апреля в городе Кумертау (Башкирия) произошло массовое убийство пяти человек: трех девушек, среди которых были несовершеннолетние, и двух молодых людей. Их обгоревшие тела обнаружили спасатели, приехавшие на тушение возгорания в квартире жилого дома. Криминалисты установили, что молодые люди скончались от ножевых ранений. Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое жителей Башкирии, которые дали признательные показания.
2013
22 апреля Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек. После выхода на улицу мужчина расстрелял еще троих. В числе убитых были две школьницы. Вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала Помазуна обнаружили полицейские. В ходе задержания он ранил одного из них. 23 августа 2013 года суд приговорил Сергея Помазуна к пожизненному заключению.
2012
7 ноября на северо-востоке Москвы юрист фармацевтической фирмы Дмитрий Виноградов расстрелял своих коллег в офисе, находящемся на территории аптечных складов на Чермянской улице. Он был влюблен в девушку-фармацевта, но безответно, из-за этого пятеро суток пил, после чего пришел в офис и открыл стрельбу из двух карабинов. От полученных ранений на месте скончались трое мужчин и две девушки, еще два человека с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. 8 ноября один из пострадавших скончался в больнице. 9 сентября 2013 года Мосгорсуд приговорил Дмитрия Виноградова к пожизненному лишению свободы.
2011
8 августа в рабочей зоне Северо-Енисейского района Красноярского края были обнаружены пятеро убитых. Одним из них оказался сторожем законсервированного охраняемого предприятия. В двух километрах от места убийства оперативники обнаружили сгоревший вагончик, в котором находились двое убитых. Рядом в заброшенной штольне было найдено еще одно тело. Пятым убитым оказался случайный водитель, его нашли в овраге с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении убийства были задержаны три человека - Евгений Гагаркин, Владимир Королев и Николай Агеев. Суд приговорил Королева к пожизненному лишению свободы, а Агеева и Гагаркина - к 20 и 19 годам лишения свободы.
1 августа в квартире одного из домов в Туле полицейские нашли тела мальчиков (трех, четырех и девяти лет), а также тела их мамы и бабушки. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого в убийстве - местного жителя Ивана Иванченко. Было установлено, что он убил мать детей из-за "личных неприязненных отношений", дети и их бабушка погибли потому, что молодой человек боялся изобличения в первом преступлении. Преступнику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
2010
5 ноября сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края обнаружили тела 12 погибших, в том числе четверых детей, в станице Кущёвская. Обгоревшие тела с колото-резаными ранами находились в доме местного фермера. Среди убитых были хозяева дома супруги Сервер и Галина Аметовы, их 19-летняя невестка и внучка, которой было меньше года. Вместе с ними погибли соседи - мать и сын, а также гости из Ростова-на-Дону - бизнесмен Владимир Мироненко, две его маленькие дочери, супруга и ее родители. Преступники подожгли дом, пытаясь скрыть следы преступления. По обвинению в массовом убийстве 19 ноября 2014 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера кущевской банды Сергея Цапка и двух его сообщников - Владимира Алексеева и Игоря Черных. Еще три участника банды получили длительные сроки - Владимир Цеповяз приговорен к 20 годам, Николай Цапок к 20 годам, Владимир Запорожец к 19 годам.