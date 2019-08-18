СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве семьи, сообщается на сайте краевого управления СК.

Утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.

Позже возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села, правоохранители нашли тело родственника погибших — 16-летнего подростка.

По предварительной версии, молодой человек топором убил членов своей семьи, а после покончил с собой. Скорее всего, он страдал шизофренией, заявил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.