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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области

13:33 18.08.2019 (обновлено: 15:23 18.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве семьи, сообщается на сайте краевого управления СК.
Утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.
Позже возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села, правоохранители нашли тело родственника погибших — 16-летнего подростка.
По предварительной версии, молодой человек топором убил членов своей семьи, а после покончил с собой. Скорее всего, он страдал шизофренией, заявил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и мотив случившегося устанавливаются.
Полиция
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Убийство семьи под УльяновскомУльяновская областьПроисшествия
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