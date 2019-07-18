Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T11:38Z
https://ria.ru/20190718/1556642009.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ЧП на российских АЭС в 2011-2019 годах

Вчера, 11:38
99

2019

18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов на Калининской АЭС были отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4 Калининской АЭС в Тверской области. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений. Нарушение работы Калининской АЭС не повлияло на жизнеобеспечение населения.
12 июля из-за поступившего сигнала о неполадках был отключен от сети энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции в городе Заречный (Свердловская область) с уникальным ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-800. 16 июля энергоблок возобновил работу. Радиационная обстановка в городе Заречный соответствовала режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона.
15 февраля был отключен от сети действием автоматики блок №1 Ленинградской АЭС-2 в городе Сосновый Бор Ленинградской области, построенный по современному российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200 и сданный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года. Замечаний по ядерной, радиационной и промышленной безопасности не было, радиационная обстановка – в пределах естественных фоновых значений.

2018

18 февраля произошло возгорание трансформатора на Курской АЭС в городе Курчатов Курской области. Защитой был отключен один из энергоблоков. Возгорание ликвидировали, пострадавших не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации, а также радиационных последствий не было.

2017

26 апреля из-за отказа транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС был отключен от сети энергоблок №4 Кольской АЭС, расположенной в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Энергоблоки №1, №2 и №3 Кольской АЭС работали в штатном режиме. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличалась от естественного природного фона.

2016

10 ноября из-за отказа электрического генератора был отключен от сети блок №6 Нововоронежской АЭС (Воронежская область) – самый мощный в российской атомной энергетике и первый в мире блок АЭС, построенный по "постфукусимским" технологиям безопасности. Основной версией отказа генератора рассматривалось короткое замыкание на электротехническом оборудовании. В итоге было решено заменить статор генератора на новый, ранее поставленный для энергоблока №7. 26 января 2017 года энергоблок №6 вышел на 100% номинальной мощности после окончания внепланового ремонта.
20 июня в помещении третьего энергоблока Калининской АЭС (Тверская область) произошло короткое замыкание в электрическом оборудовании трансформатора. В результате электрическим током были поражены два работника электрического цеха, один их которых позже скончался.

2015

18 декабря второй блок Ленинградской АЭС (город Сосновый Бор, Ленинградская область) был остановлен из-за образования пара в помещении турбинного цеха. Характер паровой течи был незначителен. Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и промышленной площадке не изменялась и оставалась в пределах естественных фоновых значений. 25 декабря ремонт паропровода на АЭС был завершен.
22 января был отключен от сети действием электрической защиты генератора энергоблок №3 Калининской АЭС (Тверская область), никакой угрозы безопасности не было. 3 февраля он был вновь включен в сеть.

2014

7 ноября турбогенератор №4 энергоблока №2 Кольской АЭС (Мурманская область) был отключен от сети. Энергоблок №2 работал на мощности 50%, турбогенератор №3 находился в резерве в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличалась от естественного природного фона. 8 ноября турбогенератор был включен в сеть.
4 ноября ночью при выполнении работ по выводу воздушной ЛЭП "Южная" энергоблоки №1 и №2 Ростовской АЭС были отключены от сети действием электрической защиты. Блок №2 был включен в этот же день, 6 ноября был введен в работу блок №1.
23 октября был отключен энергоблок №4 Курской АЭС (Курская область). Отключение вызвано необходимостью устранить дефект на разъединителе открытого распределительного устройства, находящегося за пределами промплощадки. 25 октября блок был включен в сеть после устранения неисправности.

2013

25 ноября при проведении работ по восстановлению участка кровли трубопроводного коридора первого энергоблока Калининской атомной станции (Тверская область) произошло задымление теплоизоляционного материала. На безопасную работу АЭС оно не повлияло. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
5 ноября в результате срабатывания автоматической защиты был остановлен энергоблок №1 Билибинской АЭС, расположенной в зоне вечной мерзлоты на территории Чукотского автономного округа. Уровень радиационного фона в районе расположения атомной станции находился в пределах естественных фоновых значений.
20 января действием автоматической защиты из-за отключения генератора от сети был остановлен энергоблок №1 Калининской АЭС (Тверская область). Причиной аварийной остановки стали технические неполадки в работе генератора.

2012

1 ноября из-за срабатывания автоматической защиты был отключен блок №1 Кольской АЭС (Мурманская область). 5 ноября блок был включен в энергосеть.
8 марта энергоблок №3 Курской АЭС (Курская область) был отключен от сети в условиях снижения электропотребления во время праздничных дней. 12 марта он был включен в энергосеть после проведения ремонтных работ.

2011

20 октября действием электрической защиты из-за повреждения блочного трансформатора был отключен от сети энергоблок № 4 Кольской АЭС (Мурманская область) в составе турбогенераторов №7 и №8. 21 октября энергоблок № 4 был включен в сеть.
22 сентября электрическая защита Кольской АЭС (Мурманская область) отключила от сети седьмой и восьмой генераторы энергоблока №4 из-за повреждения высоковольтного электрического выключателя.
4 июля на Курской АЭС (Курская область) произошел разрыв аккумуляторного бака АБ-2 объемом 2 тысячи кубических метров в пускорезервной котельной цеха обеспечивающих систем КуАЭС. В результате разрыва город Курчатов Курской области, на территории которого находится атомная станция, на три часа остался без горячей воды. При происшествии слесарь по ремонту оборудования котельной получил ранения и термические ожоги горячей водой. Пострадавший был госпитализирован. ЧП не коснулось основного производства станции и не представляло никакой угрозы для ее безопасности.
17 января действием противоаварийной автоматики был отключен от сети турбогенератор ТГ-6 энергоблока №3 Кольской АЭС (Мурманская область), расположена в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В результате инцидента нагрузка станции была снижена на 100 МВт. Вечером действием персонала был отключен от сети энергоблок № 4. В ночь на 18 января турбогенератор ТГ-6 энергоблока №3 был включен в сеть, радиационный фон соответствовал норме.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
000000
Обсудить 0
РоссияСправки
Рекомендуем
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Четвертый энергоблок Калининской АЭС вывели на номинальную мощность
РИА
Новости
Председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко
ФОМС включит в свой координационный совет союзы пациентов и страховщиков
Пианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА Россия сегодня
Пианист Денис Мацуев даст концерт в подмосковной Истре
Завалы у моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Тулуне больше 30 домов остаются подтопленными
Лента
новостей
Член Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын
Синицын: угледобыча может стать драйвером развития Сибири и всей России
Крупные пожары в мире в 2018-2019 годах
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин
В ЦИАМ рассказали об испытаниях новых авиадвигателей
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
Островский: "Смолпродукт" создаст замкнутый круг - от поля до ритейлера
Число жертв взрыва рядом с университетом в Кабуле выросло до четырех
Калининская атомная электростанция
В Минэнерго рассказали, когда АЭС под Тверью выйдет на обычный режим работы
В Подмосковье приступили к модернизации системы освещения
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: товарооборот с Белоруссией существенно возрос за последний год
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Дату Крещения Руси искать больше не нужно – историк
Видео ракетных стрельб фрегата Адмирал Макаров и берегового комплекса Утес в Черном море
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Кабмин включил проекты "Русгидро" на ДВФО в программу модернизации ТЭС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию
11:01Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
Лента новостейМолния