Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года . 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.

Белоруссия – стратегический союзник России . Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В 2018 году состоялось 13 встреч и контактов президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

13 февраля 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Беседа состоялась с участием членов делегаций.

27 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу "на полях" форума "Один пояс, один путь" в Пекине (КНР).

29 мая лидеры России и Белоруссии пообщались в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (Казахстан).

14 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные двусторонние вопросы "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Киргизия).

30 июня президент России Владимир Путин посетил Минск . В резиденции президента Белоруссии состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, к которой позднее присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Владимир Путин также посетил церемонию закрытия II Европейских игр, которые проходили в Минске.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в 2018 году провел пять встреч с Андреем Кобяковым, занимавшим должность премьер-министра Белоруссии до августа 2018 года, а затем пять – со сменившим его на указанном посту Сергеем Румасом.

24 мая 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе переговоров в подмосковных Горках обсудили двусторонние торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействия по линии ЕАЭС.

21 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Минск , где провел переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, а также посетил церемонию открытия II Европейских игр.

Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.

20-21 ноября 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

27 мая 2019 года Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Владимир Макей.

Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.

Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте Белоруссии со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%.

Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ и четвертое место среди всех торговых партнеров Российской Федерации.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2018 году составил 33,9 миллиарда рублей (в 2017 году – 30,6 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 21,819 миллиарда рублей и импорт – 12,179 миллиарда рублей

В январе-мае 2019 года оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 12,9 миллиарда долларов (российский экспорт – 8,1 миллиарда долларов, импорт – 4,8 миллиарда долларов).

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.

Россия является основным инвестором в белорусскую экономику: накопленные капиталовложения на 1 января 2019 года составили 3,9 миллиарда долларов (на конец 2017 года – 3,59 миллиарда долларов); белорусские в экономику России – 623,87 миллиона долларов (на конец 2017 года – 619,7 миллиона долларов).

Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере . Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. В 2016 году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил , что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме – 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно

В конце 2018 года между Россией и Белоруссией возникли разногласия по налоговому маневру в нефтегазовой отрасли. В России в 2019-2024 годах предполагается реализовать так называемый налоговый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят, а ставку налога на ее добычу – повысят. Из-за этого у Белоруссии возникают дополнительные издержки, которые Минск оценивает примерно в 11 миллиардов долларов за шесть лет, а за 2019 год – в порядка 300 миллионов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром, российская сторона не во всем согласна. В конце 2018 года Россия и Белоруссия создали рабочую группу для обсуждения вопросов интеграции. С российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин , с белорусской – министр экономики Дмитрий Крутой.

В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть"

В декабре 2009 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.

Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения

Насыщенный характер носят связи между Россией и Белоруссией в области культуры. На регулярной основе осуществляется обмен годами культуры, проводятся различные фестивали. Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов стал и частично финансируемый из бюджета Союзного государства Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют равные возможности в получении бесплатного образования и при трудоустройстве, обеспечении одинаковых имущественных прав граждан двух стран, они могут находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 30 дней.