Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году

16 ноября голландская комиссия по расследованию катастрофы приступила к вывозу обломков воздушного судна из Донбасса. В первые дни после трагедии на месте крушения MH17 представители ОБСЕ работали без экспертов из Нидерландов.

Летом 2016 года Следственный комитет РФ совместно с Национальной прокуратурой Нидерландов в рамках расследования крушения запросил компетентные российские ведомства, включая концерн "Алмаз-Антей", предоставить материалы, которые могли бы способствовать ходу расследования. В частности, Голландия запрашивала и необработанные первичные радиолокационные изображения украинского воздушного пространства региона Луганск-Донецк за период, когда произошло крушение лайнера.