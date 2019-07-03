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РИА Новости

Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17

Вчера, 08:32
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке крушение на Украине малайзийского Boeing MH17, пишет в понедельник портал NL Times со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию RTL Nieuws.
Саммит "Большой двадцатки" прошел в Японии 28-29 июня.
"Я поговорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран мира, это до сих пор остается открытой раной. Таким образом, если у меня есть возможность обсудить это с президентом России, я сделаю это. Мы поговорили об этом и я продолжу делать это в таких случаях", - приводит издание слова премьер-министра.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
Комментируя заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
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MH17. РасследованиеМарк РюттеВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Их интересует, что известно России помимо официальных сводок. Бояться, что когда они поставят жирную точку, из Москвы поступит сенсационное разоблачение.
3 июля, 09:30
vyachnick Новиков
6951004
так, наверно, он потребовал от Путина немедленно признать свою вину и извиниться перед украинушкой и остальным цэвилизованным миром
3 июля, 09:07
Боня Какол
1090003
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