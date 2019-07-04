На Украине арестован "свидетель" по делу о крушении МН17, похищенный СБУ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" сказал его адвокат Роман Гонтарев.
"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
31 мая, 13:24"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
Адвокат встретится с Цемахом и следователем 5 июля.
Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что Цемаха похитили сотрудники СБУ. Его якобы оглушили ударом по голове и под видом парализованного вывезли на инвалидном кресле по подложным документам на подконтрольную Киеву территорию.
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
По какому делу он проходит подозреваемым, не уточняется.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. В ответ те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным российской стороны, самолет сбила украинская ракета.
28 марта, 16:59"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Расследование ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят сотрудники правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. Москву не пригласили участвовать в работе ССГ, а предоставляемые российской стороной данные не учитываются.
Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
МИД назвал голословными обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств. Внешнеполитическое ведомство отвергло высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявило, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.