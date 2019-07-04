На Украине арестован "свидетель" по делу о крушении МН17, похищенный СБУ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" сказал его адвокат Роман Гонтарев.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат встретится с Цемахом и следователем 5 июля.

Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что Цемаха похитили сотрудники СБУ. Его якобы оглушили ударом по голове и под видом парализованного вывезли на инвалидном кресле по подложным документам на подконтрольную Киеву территорию.

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.

По какому делу он проходит подозреваемым, не уточняется.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. В ответ те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным российской стороны, самолет сбила украинская ракета.

Расследование ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят сотрудники правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. Москву не пригласили участвовать в работе ССГ, а предоставляемые российской стороной данные не учитываются.

Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.

МИД назвал голословными обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств. Внешнеполитическое ведомство отвергло высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявило, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ.