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РИА Новости

На Украине арестован "свидетель" по делу о крушении МН17, похищенный СБУ

Вчера, 23:22
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" сказал его адвокат Роман Гонтарев.
"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
31 мая, 13:24
"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
Адвокат встретится с Цемахом и следователем 5 июля.
Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что Цемаха похитили сотрудники СБУ. Его якобы оглушили ударом по голове и под видом парализованного вывезли на инвалидном кресле по подложным документам на подконтрольную Киеву территорию.
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
По какому делу он проходит подозреваемым, не уточняется.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. В ответ те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным российской стороны, самолет сбила украинская ракета.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
28 марта, 16:59
"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Расследование ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят сотрудники правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. Москву не пригласили участвовать в работе ССГ, а предоставляемые российской стороной данные не учитываются.
Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
МИД назвал голословными обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств. Внешнеполитическое ведомство отвергло высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявило, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Николай Винниченко
21 января, 15:00
Николай Винниченко: доказательств причастности россиян к гибели МН17 нет
306428061
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ДНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Собственно говоря и так ясно кто сбил самолет. Международная комиссия уже предъявила обвинения "ополченцам" и России. Состав преступления налицо. Но лишний свидетель в этом деле не помешает.
4 июля, 23:54
рвроссийский военный
12410278
Надо помнить и быть всегда готовыми, что звероподобная укро-бандеровщина способна на любые преступления и подлоги.
5 июля, 00:42
volodimirbolt Skif
3310006
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