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РИА Новости

Малайзия ждет конкретных доказательств по делу о крушении MH17

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что малайзийская сторона будет ждать конкретных доказательств по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году и при их отсутствии будет считать, что расследование продолжается, сообщает агентство Bernama.
"Пока мы не увидим конкретных доказательств, имеющих отношение к четырем именам, мы будем считать, что дело находится в процессе расследования", - ответил он на просьбу прокомментировать заявление Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении самолета.
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Глава МИД подчеркнул, что до судебного разбирательства, которое начнется в марте следующего года, "есть время найти соответствующие доказательства". "Мы будем ждать до суда, и мы оценим результаты позже",- добавил он.
На прошлой неделе ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
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MH17. РасследованиеМалайзияУкраинаВ мире
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