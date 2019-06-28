Малайзия ждет конкретных доказательств по делу о крушении MH17

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что малайзийская сторона будет ждать конкретных доказательств по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году и при их отсутствии будет считать, что расследование продолжается, сообщает агентство Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что малайзийская сторона будет ждать конкретных доказательств по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году и при их отсутствии будет считать, что расследование продолжается, сообщает агентство Bernama

"Пока мы не увидим конкретных доказательств, имеющих отношение к четырем именам, мы будем считать, что дело находится в процессе расследования", - ответил он на просьбу прокомментировать заявление Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении самолета.

Глава МИД подчеркнул, что до судебного разбирательства, которое начнется в марте следующего года, "есть время найти соответствующие доказательства". "Мы будем ждать до суда, и мы оценим результаты позже",- добавил он.

На прошлой неделе ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.