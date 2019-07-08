Отношения России и Грузии

Конструктивному развитию двусторонних отношений препятствовали антироссийские проявления в политике Тбилиси , тесно взаимосвязанные с курсом на силовое разрешение конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

2 сентября 2008 года по решению Тбилиси Грузия и РФ разорвали дипломатические отношения

Интересы России в Грузии, а также Грузии в России представляет Швейцария. По результатам обмена соответствующими нотами между тремя странами, 5 марта 2009 года при содействии посольства Швейцарии в Российской Федерации была открыта Секция интересов Грузии. Одновременно посольство Швейцарии в Тбилиси открыло Секцию интересов Российской Федерации.

Диалог между Россией и Грузией осуществляется в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и регулярных встреч специального представителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

Переговоры Абашидзе и Карасина традиционно проходят в Праге (Чехия) и предусматривают обсуждение только гуманитарных и экономических вопросов. Очередная встреча состоялась 13 июня 2019 года , следующие переговоры запланировали на 2019 года.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, связи между Россией и Грузией поддерживаются. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим с Россией, в 2015 году Россия облегчила выдачу виз гражданам Грузии.

В конце 2013 года между Россией и Грузией было возобновлено регулярное автобусное, а с октября 2014 года – авиационное сообщение. Также имеется морское сообщение. Из года в год росли пассажиропоток и объемы грузовых перевозок.

Отношения России и Грузии обострились в июне 2019 года . 20 июня 2019 года столицу Грузии захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер РФ назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ , запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

22 июня 2019 года министерство транспорта РФ сообщило , что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности. По данным министерства, общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов и 592 251,95 рублей . Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.

8 июля 2019 года стало известно, что комитет Госдумы по международным делам поддержал предложение о замораживании денежных переводов между странами и ограничении поставки в Россию продукции из Грузии, в частности, вина, минеральной воды и некоторых других позиций.

28 июня 2019 года спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД России Григорий Карасин обсудили обстановку , сложившуюся в отношениях между странами. По словам Абашидзе, Грузия и Россия настроены на то, чтобы сохранить сложившиеся торгово-экономические отношения.

В настоящее время Россия – второй (после Турции) внешнеторговый партнер Грузии. По данным Федеральной таможенной службы России, оборот торговли между Россией и Грузией в 2018 году составил 1,355 миллиарда долларов (увеличился на 25% по сравнению с 2017 годом), в том числе российский экспорт – 957 миллионов долларов, импорт – 398 миллионов долларов. В структуре экспорта России в Грузию в 2018 году преобладали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности. В структуре импорта России из Грузии преобладали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с января по май 2019 года оборот между Грузией и Россией вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составил более 568,2 миллиона долларов – 11,5% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

С начала 2019 года из Грузии в РФ вывезли более 56 тысяч тонн ферросплавов, более 16,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, около 39 тысяч тонн минеральной и пресной воды, центрифуги весом 36,2 тонны, около 2,6 тысячи тонн спиртных напитков и др.

Россия – главный импортер грузинского вина. В 2018 году из Грузии в Россию экспортировали около 53,7 миллиона бутылок вина; с января по май 2019 года в РФ вывезли около 21,4 миллиона бутылок вина (на 5% больше по сравнению с тем же периодом 2018 года).

Россия – самым крупным поставщик горючего в Грузию: из РФ с начала 2019 года завезли нефть и нефтепродукты общим весом около 137,5 тысячи тонн.

Из России также завезли около 117,1 тысячи тонн пшеницы, около 53,8 тысячи тонн кокса и полукокса из каменного угля, около 114,3 тысячи тонн угля, видов твердого топлива, полученного из угля, нефтяных газов и газообразных углеводородов общим весом более 39,4 тысячи тонн и так далее.

Прямые инвестиции из России в Грузию в 2018 году составили более 60 миллионов долларов (4,9%), в первом квартале 2019 года российские инвестиции составили 14,4 миллиона долларов

В 2018 году граждане РФ приобрели в Грузии 17 106 объектов недвижимости – дома, квартиры, коммерческие помещения и здания.

Денежные переводы из России в Грузию в 2018 году составили более 457 миллиона долларов. Это около трети общего объема зарубежных перечислений в Грузию.

В последние годы активизировались культурные, спортивные, научные, религиозные и деловые контакты двух стран. В октябре 2017 года грузинская делегация приняла участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В мае 2018 года РПЦ после десятилетнего перерыва направила своего священника на служение в Грузию.

В 2017/2018 учебном году в российских образовательных учреждениях обучались 1020 граждан Грузии , из них 243 человек проходили обучение в рамках квоты, установленной правительством РФ.