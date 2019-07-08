Комитет Госдумы поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам поддерживает предложение ограничить поставки в Россию вина и воды из Грузии, заявил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.

"Необходимо принять дополнительные жесткие меры. Комитет по международным делам поддерживает предложение, уже высказанное руководством фракции "Единая Россия" в Государственной думе, об ограничении поставок продукции, в частности вина, минеральной воды, некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами", — заявил депутат.