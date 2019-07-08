Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности и торговли РФ в городе Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
Промышленная выставка ИННОПРОМ является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.
Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.
Помимо экспозиционной программы на выставке реализуется деловая программа, которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров.
Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместителем председателя – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году под названием Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2010. В мероприятии приняли участие более 500 компаний из 30 стран мира. В дни выставки было подписано 21 соглашение на сумму 43,2 миллиарда рублей. В рамках выставки были представлены инновационные разработки российских и зарубежных производителей в сфере машино- и станкостроения, энергоэффективности, транспорта, медицины, информационных технологий.
Начиная с 2011 года, выставка ИННОПРОМ проводится в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".
В 2013 году ИННОПРОМ приобрел статус международной федеральной выставки.
Каждый год для экспозиции и деловой программы ИННОПРОМ определяется главная тема. Так, в 2014 году темой выставки была "Интеллектуальная промышленность", в 2015 – "Производственная эффективность", в 2016 году – "Промышленные сети", в 2017 году – "Умное производство", в 2018 году – "Цифровое производство".
В 2019 году тема международной выставки – "Цифровое производство: интегрированные решения".
С 2015 года ИННОПРОМ проводится при участии страны-партнера, в роли которой в разные годы выступали Китай, Индия, Япония и Южная Корея. В 2019 году страной-партнером ИННОПРОМа объявлена Турция, национальная экспозиция которой охватит 3 тысячи квадратных метров. Турция будет представлена в деловой программе российско-турецким промышленным форумом.
В рамках международной выставки ИННОПРОМ вручается Национальная промышленная премия "Индустрия", учредитель премии – правительство РФ. В 2018 году лауреатом премии стала компания "Монокристалл" – крупнейшему в мире производителю синтетического сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники.
В 2018 году в ИННОПРОМ приняли участие 600 компаний из 20 стран – Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Республики Кореи, России, Словакии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии, ЮАР и Японии. Было представлено восемь национальных экспозиций. В качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса в ИННОПРОМ-2018 участвовало 107 стран.
Количество натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, представленных на стендах выставки, выросло более чем в два раза, по сравнению с 2017 годом, и составило 813 образцов.
В 2018 году на ИННОПРОМ была запущена специализированная выставка оборудования для металлообработки и сварки "ИННОПРОМ-металлообработка".
Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2018 посетило 46 тысяч человек. Доля профессиональных участников превысила 76% от общего числа посетителей.
В рамках ИННОПРОМ-2018 было подписано свыше 100 договоров и соглашений.
В 2019 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки ИННОПРОМ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников