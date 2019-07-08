Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО"

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности и торговли РФ в городе Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний , малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.

Помимо экспозиционной программы на выставке реализуется деловая программа , которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров.

Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , заместителем председателя – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году под названием Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2010. В мероприятии приняли участие более 500 компаний из 30 стран мира. В дни выставки было подписано 21 соглашение на сумму 43,2 миллиарда рублей. В рамках выставки были представлены инновационные разработки российских и зарубежных производителей в сфере машино- и станкостроения, энергоэффективности, транспорта, медицины, информационных технологий.

Начиная с 2011 года, выставка ИННОПРОМ проводится в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо"

С 2015 года ИННОПРОМ проводится при участии страны-партнера , в роли которой в разные годы выступали Китай, Индия, Япония и Южная Корея. В 2019 году страной-партнером ИННОПРОМа объявлена Турция, национальная экспозиция которой охватит 3 тысячи квадратных метров. Турция будет представлена в деловой программе российско-турецким промышленным форумом.

В рамках международной выставки ИННОПРОМ вручается Национальная промышленная премия "Индустрия" , учредитель премии – правительство РФ. В 2018 году лауреатом премии стала компания "Монокристалл" – крупнейшему в мире производителю синтетического сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники.

В 2018 году в ИННОПРОМ приняли участие 600 компаний из 20 стран – Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Республики Кореи, России, Словакии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии, ЮАР и Японии. Было представлено восемь национальных экспозиций. В качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса в ИННОПРОМ-2018 участвовало 107 стран.

Количество натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, представленных на стендах выставки, выросло более чем в два раза , по сравнению с 2017 годом, и составило 813 образцов.

В 2018 году на ИННОПРОМ была запущена специализированная выставка оборудования для металлообработки и сварки "ИННОПРОМ-металлообработка".

Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2018 посетило 46 тысяч человек. Доля профессиональных участников превысила 76% от общего числа посетителей.

В рамках ИННОПРОМ-2018 было подписано свыше 100 договоров и соглашений.

В 2019 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.