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РИА Новости

Число компаний-участников выставки "Иннопром" за десять лет выросло втрое

07:13
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПосетители на Международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Архивное фото
Посетители на Международной выставке Иннопром в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Посетители на Международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Число компаний-участников международной выставки "Иннопром" за 10 лет выросло примерно в три раза – до 600, сообщила РИА Новости директор выставки Анастасия Мартинен.
В этом году выставка пройдет в десятый, юбилейный, раз.
"Конечно, за 10 лет выставка продвинулась буквально семимильными шагами. Изначально в ней принимали участие около 200 компаний, сейчас – более 600 компаний. Более того, качество компаний выросло. Существенно выросло качество аудитории. В прошлом году, в сравнении с 2017 годом, доля профессиональных участников составила 76% от общего числа посетителей. Мы каждый год наращиваем именно качественную аудиторию. Это покупатели, которые приходят покупать промышленную продукцию", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что за 10 лет "Иннопром" стал крупнейшим в России мероприятием, посвященным теме промышленности.
"Сейчас "Иннопром" - это эффективная торговая площадка, один из инструментов экспорта российской промышленности. Помимо этого, на "Иннопром" съезжаются ежегодно профессиональные покупатели – байеры, заинтересованные в покупке передовых промышленных продуктов", - отметила Мартинен.
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По ее словам, в 2018 году "Иннопром" посетили байеры из 20 стран, включая Алжир, Вьетнам, Гану, Египет, Нигерию. Среди них было 150 профессиональных байеров из Кореи. Они провели 670 целевых встреч между российскими и корейскими предпринимателями.
Она добавила, что более чем в два раза выросло количество натуральных образцов, представленных на выставке.
"Это тоже очень важный показатель для торговой площадки. Экспоненты, которые выставляют свою продукцию, и к ним приходят покупатели покупать эту продукцию. Так вот в 2018 году было 813 натуробразцов, а в 2017 году – около 400 экспонатов. В рамках выставки также была запущена отдельная площадка – "Иннопром-металлообработка". Это специализированная выставка оборудования для металлообработки и сварки. Ежегодно это событие посещают около 20 руководителей и специалистов заводов", - отметила директор выставки.
В Екатеринбурге 8-11 июля пройдет юбилейная, десятая по счету, выставка "Иннопром-2019", страной-партнером объявлена Турецкая Республика.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
11 июля 2018, 13:56
Новейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"В Екатеринбурге в девятый раз проходит международная выставка "Иннопром" - главная промышленная, торговая и экспортная площадка в России. Самые яркие ее события и экспонаты – в фотоленте Ria.ru.
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Иннопром-2019Свердловская областьРоссияЭкономика
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