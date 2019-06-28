Организаторы "Иннопрома-2019" ожидают около 46 тысяч посетителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Около 46 тысяч посетителей ожидается в этом году на международной выставке "Иннопром", которая в июле пройдет в десятый, юбилейный раз, сообщила РИА Новости директор выставки Анастасия Мартинен.

"В прошлом году "Иннопром" посетили 46 тысяч человек. В этом году мы ожидаем примерно таких же количественных показателей, но при этом – роста именно качества аудитории", - сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что примерно треть из числа посетителей – это иностранные гости.

В Екатеринбурге 8-11 июля пройдет десятая по счету выставка "Иннопром-2019", страной-партнером объявлена Турецкая Республика.