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РИА Новости

Организаторы "Иннопрома-2019" ожидают около 46 тысяч посетителей

07:57
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Около 46 тысяч посетителей ожидается в этом году на международной выставке "Иннопром", которая в июле пройдет в десятый, юбилейный раз, сообщила РИА Новости директор выставки Анастасия Мартинен.
"В прошлом году "Иннопром" посетили 46 тысяч человек. В этом году мы ожидаем примерно таких же количественных показателей, но при этом – роста именно качества аудитории", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что примерно треть из числа посетителей – это иностранные гости.
В Екатеринбурге 8-11 июля пройдет десятая по счету выставка "Иннопром-2019", страной-партнером объявлена Турецкая Республика.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".
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Иннопром-2019Свердловская областьРоссияЭкономика
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