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РИА Новости

Директор "Иннопрома" рассказала о ключевых мероприятиях юбилейной выставки

07:15
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Директор "Иннопрома" Анастасия Мартинен рассказала о ключевых мероприятиях юбилейной выставки, которая пройдет в Екатеринбурге в июле.
"Ключевой у нас, конечно же, будет являться главная стратегическая сессия, которая пройдет в первый день. Она называется в этом году "Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции". Это будет некий мастер-класс от топ-менеджеров мирового класса, где участники сессии поделятся своими ноу-хау, как обойти конкурентов в цифровую эпоху, когда все меняется очень быстро, каждую секунду", - сообщила РИА Новости Анастасия Мартинен.
По ее словам, также есть главные темы в цифровой программе – это "Цифровое производство", "Инновации для промышленности", "Промышленная робототехника", "Технологии для городов" и "Новые материалы в промышленности".
"В рамках этого трека будет определенное количество узкоспециализированных на данную тему мероприятий", - отметила собеседница агентства.
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Она добавила, что с 2015 года "Иннопром" проводится при участии страны-партнера, в роли которой уже успели побывать Китай, Индия, Япония и Южная Корея. "Этот институциональный партнер очень важен. Он помогает укрепить торговый диалог. И для страны это точка входа на российский рынок", - заявила Мартинен.
В этом году партнером "Иннопрома" выступает Турция, национальная экспозиция которой охватит 3 тысячи квадратных метров. Также Турция будет представлена в деловой программе: пройдет российско-турецкий промышленный форум. В нем будут три мероприятия: "Промышленное партнерство: новые задачи и проекты", сессия "Сотрудничество в машиностроении" и сессия "Российско-турецкое сотрудничество в области инвестиций и торговли".
"Помимо этого, наши коллеги готовят нас к тому, что будет гастрономический фестиваль с турецкой кухней. Так что гости порадуются во всех смыслах", - подчеркнула директор выставки.
В Екатеринбурге 8-11 июля пройдет юбилейная, десятая по счету, выставка "Иннопром-2019", страной партнером объявлена Турецкая Республика.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".
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11 июля 2018, 13:56
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Иннопром-2019Свердловская областьРоссияЭкономика
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