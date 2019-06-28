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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва представит более 40 новейших разработок на "Иннопроме 2019"

Вчера, 16:02
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Москвы представит коллективный стенд столичных производителей на юбилейной X международной промышленной выставке "Иннопром 2019", которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).
В экспозицию Москвы включена продукция более 20 высокотехнологичных предприятий, которые представят свыше 40 новейших разработок в области индустриальной автоматизации, машиностроения, аддитивных и энергетических технологий.
"Промышленная выставка "Иннопром" является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. Страной-партнёром мероприятия в этом году выступит Турецкая Республика. Отмечу, только за первые три месяца объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Турцию был увеличен на 60% и составил 120,3 миллиона долларов. На данный момент Турция занимает четвертое место по объемам совокупного экспорта, и 12-е место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы. В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки состоятся свыше 350 встреч московских производителей промышленной продукции с потенциальными импортерами, партнерами и инвесторами из Турции, Республики Корея, Индонезии, Германии и Индии", - сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В частности, в ходе выставки компания "Электротранспортные технологии" продемонстрирует не имеющий аналогов в России беспилотный грузоподъемник с компьютерным зрением, а также уникальный электродвигатель для гибридных автомобилей. В свою очередь, ведущий российский разработчик и производитель преобразовательной техники "Парус электро" представит станцию зарядки электромобилей, которая может устанавливаться на парковках, корпоративных стоянках и автозаправках.
Вчера, 07:57
Организаторы "ИННОПРОМа-2019" ожидают около 46 тысяч посетителей
Организатором коллективного стенда производителей является Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков "Моспром", подведомственная организация Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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