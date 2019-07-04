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РИА Новости
Туризм

Черное море, горы, вина и добрые люди. Грузию заменят Сочи и Крым — легко!

08:00
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© РИА Новости / Алиса Захаренко Село Малореченское, Алушта
Село Малореченское, Алушта
© РИА Новости / Алиса Захаренко
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В России и Чехии улаживают временные разногласия по полетам, и это, как надеются туроператоры, не отразится на работе отрасли. С Грузией же все гораздо сложнее. С понедельника вступает в силу запрет на авиаперелеты в эту страну, введенный на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Но уже две недели, с начала первых беспорядков, россияне все чаще отказываются от путешествий в бывшую советскую закавказскую республику. Куда отправиться ради чистых пляжей, величественных гор, давних традиций виноделия, вкусной еды и, самое главное, дружелюбных улыбок местных жителей — в материале РИА Новости.

Крым — ваш!

© Fotolia / Evgenia TiplyashinaВид на Коктебель
Вид на Коктебель
1 из 6
Вид на Коктебель
© Fotolia / Evgenia Tiplyashina
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Здания дельфинария и Дворца детского творчества в Севастополе.

Здания дельфинария и Дворца детского и юношеского творчества в Севастополе
2 из 6

Здания дельфинария и Дворца детского творчества в Севастополе.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Артисты на открытии Японского сада на территории парка "Айвазовское".

Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
3 из 6

Артисты на открытии Японского сада на территории парка "Айвазовское".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© Фото : Алиса Захаренко

"Беседка ветров" на территории Крымского природного заповедника

Беседка ветров на территории Крымского природного заповедника
4 из 6

"Беседка ветров" на территории Крымского природного заповедника

© Фото : Алиса Захаренко
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве.
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
5 из 6
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / wildmanХрам-маяк Николая Чудотворца под Алуштой
Храм-маяк Николая Чудотворца под Алуштой
6 из 6
Храм-маяк Николая Чудотворца под Алуштой
© Depositphotos / wildman
1 из 6
Вид на Коктебель
© Fotolia / Evgenia Tiplyashina
2 из 6

Здания дельфинария и Дворца детского творчества в Севастополе.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
3 из 6

Артисты на открытии Японского сада на территории парка "Айвазовское".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
4 из 6

"Беседка ветров" на территории Крымского природного заповедника

© Фото : Алиса Захаренко
5 из 6
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
6 из 6
Храм-маяк Николая Чудотворца под Алуштой
© Depositphotos / wildman
"Приглашаю в Крым всех наших сограждан, которые планировали отдохнуть в Грузии, — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети. — У нас есть все для качественного отдыха: теплое море, жаркое солнце, гостеприимные люди, уникальная природа, множество памятников истории и культуры, прекрасные вина, огромное разнообразие блюд национальной кухни народов полуострова. И уж точно у нас есть то, чего сейчас нет в Грузии, — это безопасность и любовь к России".
К его приглашению присоединяются и представители местного бизнеса. "Крым готов к росту турпотока — однозначно! — заявила РИА Новости Наталья Пархоменко, председатель Ассоциации малых отелей полуострова. — Путешественников год от года все больше, и многие из них отмечают растущий уровень сервиса. Еще у нас удлиняется сезон: гостям интересен не только пляж летом, но и достопримечательности республики, которые комфортно посещать весной и осенью".
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
2 июля, 12:16
Чехия отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний
Эксперт подчеркивает, что туристы не просто приезжают, а возвращаются на полуостров снова и снова. "Это лучшее подтверждение того, что у нас хорошо", — добавляет Наталья.
Действительно, за счет улучшения транспортной доступности (строительство нового аэропорта в Симферополе, Керченского моста) теперь легко не только добираться до Крыма, но и переезжать внутри республики (благодаря частично открытой трассе "Таврида"): от бескрайних песчаных пляжей юго-западного побережья, города-героя Севастополя, живописного Крымского природного заповедника до укромных бухт, розового Кояшского озера и генуэзских крепостей на востоке. А еще в Крыму есть винная дорога — туристический маршрут, проложенный по самым ярким эногастрономическим местам, знакомство с которыми может занять целую неделю.
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Курс на Россию

"Думаю, люди, которые планировали отдохнуть этим летом в Грузии, скорее выберут другое направление, — говорит РИА Новости Алексей Кожевников, вице-президент, глава комитета по туризму "ОПОРЫ РОССИИ". — На мой взгляд, поток туристов в основном распределится на Краснодарский край (Анапа, Геленджик, Сочи), Крым, Абхазию и Турцию".
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Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию
С этим согласны все эксперты туристического рынка. "Те, кто собирался на пляжный отдых в Грузию, предпочтут курорты Краснодарского края или Крыма, — сообщила РИА Новости Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора "Алеан". — Но в целом нельзя сказать, что организованный поток в Грузию столь значим. Переориентация некоторого числа туристов не может как-то существенно повлиять на статистику направлений".
В пресс-службе туроператора "Интурист" также отметили, что "Грузия не является массовым направлением для туроператоров" и ее исключение из ассортимента не окажет существенного влияния на результаты их деятельности.
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В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
В Грузии уже подсчитали ущерб от потери российских туристов. Глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что страна до конца года потеряет два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).

Олимпийская столица

"Что получат туристы, выбравшие отдых в Сочи вместо Грузии? Пляжи, тринадцать из которых отмечены международным сертификатом "Голубой флаг", что свидетельствует о качестве морской воды и уровне благоустройства, — рассказывает Сергей Доморат, начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи. — А еще — вкусную кухню всех кавказских народов, отели "ультра все включено", развитую бальнеологию и горнолыжные курорты Красной Поляны. Трудно найти настолько разнообразный, комплексный туристский продукт".
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Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
Мэр Сочи Анатолий Пахомов подтверждает высокий интерес гостей к городу. "Мы видим, что у нас сегодня летняя загрузка — 99%", — говорит он.
Причем эксперты туристической сферы олимпийской столицы уверены, что места точно хватит всем. "После Олимпиады и чемпионата мира по футболу курорт способен принять любой турпоток", — заверяет Анна Балашова, директор одного из апарт-отелей в Сочи.
Большой Сочи считается одним из самых протяженных городов России. Для путешествия по всем районам может не хватить отпуска, ведь надо и увидеть Олимпийский парк с трассой Гран-при "Формулы-1" и развлекательным "Сочи Парком", и подняться на склоны гор, и побродить среди пещер Красной Поляны, и пройтись по дендрарию и улочкам в центре города.
© РИА Новости / Нина ЗотинаВ Сочи пройдет просветительская акция “Я — Вода 2018”
В Сочи пройдет просветительская акция “Я — Вода 2018”
1 из 6
В Сочи пройдет просветительская акция “Я — Вода 2018”
© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи.
Мужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи
2 из 6
Мужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на гостиничный комплекс горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной поляне.
Вид на гостиничный комплекс горнолыжного курорта Роза Хутор в Красной поляне
3 из 6
Вид на гостиничный комплекс горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной поляне.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в аквапарке на курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
Отдыхающие в аквапарке на курорте Горки Город в Красной Поляне
4 из 6
Отдыхающие в аквапарке на курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вид на Олимпийский парк

Вид на Олимпийский парк и Сочи Автодром
5 из 6

Вид на Олимпийский парк

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкАдлерская теннисная академия в Олимпийском парке Сочи.
Адлерская теннисная академия в Олимпийском парке Сочи
6 из 6
Адлерская теннисная академия в Олимпийском парке Сочи.
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 6
В Сочи пройдет просветительская акция “Я — Вода 2018”
© РИА Новости / Нина Зотина
2 из 6
Мужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 6
Вид на гостиничный комплекс горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной поляне.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
4 из 6
Отдыхающие в аквапарке на курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
5 из 6

Вид на Олимпийский парк

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 6
Адлерская теннисная академия в Олимпийском парке Сочи.
© РИА Новости / Игорь Онучин
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В прошлом году Краснодарский край принял 17 миллионов гостей, а Крым посетило 6,8 миллиона туристов — максимум за все постсоветские годы.
РИА Новости собрало мнения представителей местного бизнеса Крыма и Сочи по поводу возможного увеличения турпотока в регионы в связи с запретом на авиаперевозки в Грузию.
Константин Выдыш, организатор фестиваля "Экстрим Крым":
"В последние годы у нас развивается событийная составляющая, которая привлекает огромное количество туристов. На фестиваль "Экстрим Крым" в Оленевку у мыса Тарханкут приезжают гости из США, Латинской Америки, Китая, Индонезии, Европы — Франции, Бельгии, Эстонии, Великобритании... В деревне просто нет не то что свободных номеров, а даже коек!"
Евгений Дягтеренко, управляющий рестораном в Севастополе:
"Я приезжал в Крым несколько раз как турист, а четыре года назад перебрался из Москвы насовсем. Я видел все изменения республики последних лет и так же, как туристы и местные жители, им рад!"
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастница конкурса "Винодавильня" на фестивале молодого вина "WineFest" в Балаклаве.
Участница конкурса Винодавильня на фестивале молодого вина WineFest в Балаклаве
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Участница конкурса "Винодавильня" на фестивале молодого вина "WineFest" в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкУчастник международного фестиваля экстремальных видов спорта "X Fest" в Севастополе.
Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
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Участник международного фестиваля экстремальных видов спорта "X Fest" в Севастополе.
© РИА Новости / Василий Батанов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушки в национальных костюмах во время празднования Хыдырлеза (праздника весны и плодородия) в Бахчисарае.
Девушки в национальных костюмах во время празднования Хыдырлеза в Бахчисарае. 4 мая 2019
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Девушки в национальных костюмах во время празднования Хыдырлеза (праздника весны и плодородия) в Бахчисарае.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
4 из 5
Участники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкУчастница файер-шоу на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017" на мысе Тарханкут.
Фестиваль Extreme Крым - 2017 в Крыму
5 из 5
Участница файер-шоу на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017" на мысе Тарханкут.
© РИА Новости / Александр Полегенько
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1 из 5
Участница конкурса "Винодавильня" на фестивале молодого вина "WineFest" в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 5
Участник международного фестиваля экстремальных видов спорта "X Fest" в Севастополе.
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Девушки в национальных костюмах во время празднования Хыдырлеза (праздника весны и плодородия) в Бахчисарае.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
4 из 5
Участники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Участница файер-шоу на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017" на мысе Тарханкут.
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Анна Нерозина, генеральный директор курортного комплекса в Феодосии:
"Безусловно, Крым готов к дополнительному потоку — с новыми отличными трассой "Таврида" и аэропортом мы можем принимать туристов больше, чем сейчас".
Татьяна Большакова, специалист по эногастрономическому туризму в Крыму:
"Для гурмана, который привык путешествовать с вилкой и штопором, Крым — прекрасное место. Здесь множество национальных кухонь и местных продуктов, в том числе тех, о которых мало кто знает: трюфель, розовая соль, устрицы. У нас много независимых виноделов: кто-то использует автохтонные сорта, типичные только для Крыма, кто-то — международные. Получаются вина мирового уровня — их можно попробовать в любом ресторане республики".
Пляж курортного комплекса в Сочи
3 июня, 08:00
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Александра Горина, менеджер по работе с гостями отеля в "Розе Хутор":
"Те гости, которые планировали понежиться на солнышке в Грузии, могут приехать в "Розу Хутор". Конечно, это другой колорит, но важно учитывать, что курорты Сочи после Олимпиады вышли на новый уровень и способны предложить не только достопримечательности, но и высокий сервис".
Анна Балашова, директор апарт-отеля в Сочи:
"Места в Сочи точно хватит всем: емкость, пропускная способность очень большие. У нас есть интересные достопримечательности, привлекающие туристов: "Сочи Парк", аквапарки, а еще — древние дольмены. Но все же Сочи — это в первую очередь природный заповедник с горами, водопадами и шикарными пещерами".
Владимир Джабаров
2 июля, 10:05
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ТуризмОПОРА РоссииТуризмКрасная ПолянаСергей Аксенов (политик)ФеодосияРоза ХуторАнатолий ПахомовСочиЧехияКрымСевастопольКраснодарский крайКоктебельГрузия
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