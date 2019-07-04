Черное море, горы, вина и добрые люди. Грузию заменят Сочи и Крым — легко!

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В России и Чехии В России и Чехии улаживают временные разногласия по полетам, и это, как надеются туроператоры, не отразится на работе отрасли. С Грузией же все гораздо сложнее. С понедельника вступает в силу запрет на авиаперелеты в эту страну, введенный на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Но уже две недели, с начала первых беспорядков, россияне все чаще отказываются от путешествий в бывшую советскую закавказскую республику. Куда отправиться ради чистых пляжей, величественных гор, давних традиций виноделия, вкусной еды и, самое главное, дружелюбных улыбок местных жителей — в материале РИА Новости.

Крым — ваш!

"Приглашаю в Крым всех наших сограждан, которые планировали отдохнуть в Грузии, — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети. — У нас есть все для качественного отдыха: теплое море, жаркое солнце, гостеприимные люди, уникальная природа, множество памятников истории и культуры, прекрасные вина, огромное разнообразие блюд национальной кухни народов полуострова. И уж точно у нас есть то, чего сейчас нет в Грузии, — это безопасность и любовь к России".

К его приглашению присоединяются и представители местного бизнеса. "Крым готов к росту турпотока — однозначно! — заявила РИА Новости Наталья Пархоменко, председатель Ассоциации малых отелей полуострова. — Путешественников год от года все больше, и многие из них отмечают растущий уровень сервиса. Еще у нас удлиняется сезон: гостям интересен не только пляж летом, но и достопримечательности республики, которые комфортно посещать весной и осенью".

Эксперт подчеркивает, что туристы не просто приезжают, а возвращаются на полуостров снова и снова. "Это лучшее подтверждение того, что у нас хорошо", — добавляет Наталья.

Действительно, за счет улучшения транспортной доступности (строительство нового аэропорта в Симферополе, Керченского моста) теперь легко не только добираться до Крыма, но и переезжать внутри республики (благодаря частично открытой трассе "Таврида"): от бескрайних песчаных пляжей юго-западного побережья, города-героя Севастополя , живописного Крымского природного заповедника до укромных бухт, розового Кояшского озера и генуэзских крепостей на востоке. А еще в Крыму есть винная дорога — туристический маршрут, проложенный по самым ярким эногастрономическим местам, знакомство с которыми может занять целую неделю.

Курс на Россию

"Думаю, люди, которые планировали отдохнуть этим летом в Грузии, скорее выберут другое направление, — говорит РИА Новости Алексей Кожевников, вице-президент, глава комитета по туризму "ОПОРЫ РОССИИ". — На мой взгляд, поток туристов в основном распределится на Краснодарский край (Анапа, Геленджик, Сочи), Крым, Абхазию и Турцию".

С этим согласны все эксперты туристического рынка. "Те, кто собирался на пляжный отдых в Грузию, предпочтут курорты Краснодарского края или Крыма, — сообщила РИА Новости Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора "Алеан". — Но в целом нельзя сказать, что организованный поток в Грузию столь значим. Переориентация некоторого числа туристов не может как-то существенно повлиять на статистику направлений".

В пресс-службе туроператора "Интурист" также отметили , что "Грузия не является массовым направлением для туроператоров" и ее исключение из ассортимента не окажет существенного влияния на результаты их деятельности.

В Грузии уже подсчитали ущерб от потери российских туристов. Глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что страна до конца года потеряет два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).

Олимпийская столица

"Что получат туристы, выбравшие отдых в Сочи вместо Грузии? Пляжи, тринадцать из которых отмечены международным сертификатом "Голубой флаг", что свидетельствует о качестве морской воды и уровне благоустройства, — рассказывает Сергей Доморат, начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи. — А еще — вкусную кухню всех кавказских народов, отели "ультра все включено", развитую бальнеологию и горнолыжные курорты Красной Поляны. Трудно найти настолько разнообразный, комплексный туристский продукт".

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подтверждает высокий интерес гостей к городу. "Мы видим, что у нас сегодня летняя загрузка — 99%", — говорит он.

Причем эксперты туристической сферы олимпийской столицы уверены, что места точно хватит всем. "После Олимпиады и чемпионата мира по футболу курорт способен принять любой турпоток", — заверяет Анна Балашова, директор одного из апарт-отелей в Сочи.

Большой Сочи считается одним из самых протяженных городов России. Для путешествия по всем районам может не хватить отпуска, ведь надо и увидеть Олимпийский парк с трассой Гран-при "Формулы-1" и развлекательным "Сочи Парком", и подняться на склоны гор, и побродить среди пещер Красной Поляны, и пройтись по дендрарию и улочкам в центре города.

В прошлом году Краснодарский край принял 17 миллионов гостей, а Крым посетило 6,8 миллиона туристов — максимум за все постсоветские годы.

РИА Новости собрало мнения представителей местного бизнеса Крыма и Сочи по поводу возможного увеличения турпотока в регионы в связи с запретом на авиаперевозки в Грузию.

Константин Выдыш, организатор фестиваля "Экстрим Крым":

"В последние годы у нас развивается событийная составляющая, которая привлекает огромное количество туристов. На фестиваль "Экстрим Крым" в Оленевку у мыса Тарханкут приезжают гости из США, Латинской Америки, Китая, Индонезии, Европы — Франции, Бельгии, Эстонии, Великобритании... В деревне просто нет не то что свободных номеров, а даже коек!"

Евгений Дягтеренко, управляющий рестораном в Севастополе:

"Я приезжал в Крым несколько раз как турист, а четыре года назад перебрался из Москвы насовсем. Я видел все изменения республики последних лет и так же, как туристы и местные жители, им рад!"

Анна Нерозина, генеральный директор курортного комплекса в Феодосии:

"Безусловно, Крым готов к дополнительному потоку — с новыми отличными трассой "Таврида" и аэропортом мы можем принимать туристов больше, чем сейчас".

Татьяна Большакова, специалист по эногастрономическому туризму в Крыму:

"Для гурмана, который привык путешествовать с вилкой и штопором, Крым — прекрасное место. Здесь множество национальных кухонь и местных продуктов, в том числе тех, о которых мало кто знает: трюфель, розовая соль, устрицы. У нас много независимых виноделов: кто-то использует автохтонные сорта, типичные только для Крыма, кто-то — международные. Получаются вина мирового уровня — их можно попробовать в любом ресторане республики".

Александра Горина, менеджер по работе с гостями отеля в "Розе Хутор":

"Те гости, которые планировали понежиться на солнышке в Грузии, могут приехать в "Розу Хутор". Конечно, это другой колорит, но важно учитывать, что курорты Сочи после Олимпиады вышли на новый уровень и способны предложить не только достопримечательности, но и высокий сервис".

Анна Балашова, директор апарт-отеля в Сочи: