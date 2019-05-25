В Сочи курортный сезон откроется праздничным карнавалом

СОЧИ, 25 мая – РИА Новости. Праздничный карнавал откроет в субботу, 25 мая, курортный сезон в Сочи, сообщил мэр города Анатолий Пахомов.

В субботу вечером по главной улице – Курортному проспекту – пройдет "КарнавалЛето". В сопровождении артистов от здания цирка до Зимнего театра проедет 20 ярких передвижных платформ. Планируется, что в шествии примут участие 2,5 тысячи человек. Театральная тема станет центральной для всего сочинского карнавала. Здесь разыграют шекспировский спектакль "Ромео и Джульетта", покажут элементы балета, вспомнят мифы и легенды Древней Греции.

"Хоть мы и круглогодичный многофункциональный курорт, тем не менее, самый важный курортный сезон – летний пляжный. Традиционно мы его открываем карнавалом", - рассказал Анатолий Пахомов. Он отметил, что хоть карнавал в Сочи молодой, но известный во всем мире.

"Мы видим, что у нас сегодня летняя загрузка 99%. Это одномоментно 200 тысяч гостей в городе находятся. Интерес очень большой. География гостей расширяется", - говорил он накануне карнавала.

Одним из самых необычных номеров в этом году станет шоу двойников. В праздничной колонне по улицам города пройдут "клоны" Майкла Джексона, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Элвиса Пресли и других знаменитостей. Еще одним необычным атрибутом карнавального шествия станут огромные куклы-марионетки, которыми будут управлять синхронно. Зрителям покажут веселую миниатюру "Благородные гусары и прекрасные дамы в буфете театра во время антракта".

По данным властей, одной из новинок пляжного сезона станет запуск первого информационно-курортного центра. Создается навигационная система по городским пешеходным маршрутам. Внедряется в городскую среду новый продукт – смарт-карты и интеллектуальное мобильное приложение для туристов с широким спектром услуг и возможностью онлайн- и офлайн-покупок со скидками и кешбэком.