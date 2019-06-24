Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:50Z
https://ria.ru/20190624/1555856932.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

"Интурист": Грузия не является массовым направлением для туроператоров

Вчера, 14:50
2749
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Грузия не является массовым направлением для туроператоров, отсутствие этого направления не окажет значительного влияния на турбизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператорв "Интурист".
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ростуризме рассказали, что по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
"Грузия не является массовым направлением для туроператоров и исключение данного направления из ассортимента не окажет существенного влияния на результаты деятельности массовых туроператоров", - рассказали в пресс-службе компании.
Более 80% клиентов туроператора "Интурист", находящихся сейчас в Грузии, закончат свой отпуск до 8 июля и вернутся домой в плановом режиме, пояснили в компании. "Тем туристам, чей тур закончится после 8 июля, туроператор "Интурист" в индивидуальном порядке предложил либо сократить количество ночевок и вернуться раньше, либо выбрать альтернативные маршруты возвращения. Всем туристам, чье путешествие в Грузию еще не началось, предлагается 100% возврат денежных средств либо оперативное перебронирование на другие направления", - прокомментировали в пресс-службе.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:04
Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными
В числе альтернативных мест отдыха туроператор предлагает Сочи, курорты Краснодарского края и Крым, а также выездные безвизовые направления (Абхазию, Турцию, Азербайджан) и визовые страны - Болгарию, Италию и Грецию.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
23 июня, 21:28
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
2712011
Обсудить 1
Новости - ТуризмГрузияОбщество
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Лента
новостей
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней
Самолет Ил-96-400
Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году
Под Самарой задержали членов ОПГ с более чем десятью килограммами героина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32В МВД прокомментировали идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
Лента новостейМолния