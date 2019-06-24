"Интурист": Грузия не является массовым направлением для туроператоров

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Грузия не является массовым направлением для туроператоров, отсутствие этого направления не окажет значительного влияния на турбизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператорв "Интурист".

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ростуризме рассказали, что по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

"Грузия не является массовым направлением для туроператоров и исключение данного направления из ассортимента не окажет существенного влияния на результаты деятельности массовых туроператоров", - рассказали в пресс-службе компании.

Более 80% клиентов туроператора "Интурист", находящихся сейчас в Грузии, закончат свой отпуск до 8 июля и вернутся домой в плановом режиме, пояснили в компании. "Тем туристам, чей тур закончится после 8 июля, туроператор "Интурист" в индивидуальном порядке предложил либо сократить количество ночевок и вернуться раньше, либо выбрать альтернативные маршруты возвращения. Всем туристам, чье путешествие в Грузию еще не началось, предлагается 100% возврат денежных средств либо оперативное перебронирование на другие направления", - прокомментировали в пресс-службе.

В числе альтернативных мест отдыха туроператор предлагает Сочи, курорты Краснодарского края и Крым, а также выездные безвизовые направления (Абхазию, Турцию, Азербайджан) и визовые страны - Болгарию, Италию и Грецию.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.