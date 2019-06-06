Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Страны связывают отношения союзнического партнерства. Заключено более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.

Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.

Российско-армянские отношения характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях.

Президент Армении (2008-2018) Серж Саргсян неоднократно посещал Россию. В октябре 2011 года – с государственным визитом, в марте 2017 года – официальным, также состоялось несколько рабочих визитов Саргсяна в Россию.

Президент России Владимир Путин посещал Армению с государственными визитами в августе 2010 года и в декабре 2013 года.

Владимир Путин и Серж Саргсян также неоднократно встречались в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также "на полях" международных саммитов.

В марте 2018 года на президентских выборах в Армении победил Армен Саркисян. 25 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом.

14-15 июля президент Армении Армен Саркисян посетил Москву , где присутствовал на мероприятиях, посвященных завершению чемпионата мира по футболу.

8 сентября Никол Пашинян посетил Москву с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

28 сентября Владимир Путин и Никол Пашинян приняли участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе (Таджикистан), 8 ноября – в саммите ОДКБ в Астане (Казахстан), 6 декабря – в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

27 декабря 2018 года Владимир Путин провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

14 января 2019 года Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении.

29 мая Владимир Путин и Никол Пашинян приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (Казахстан). Заседание было приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



25 января 2019 года в Москве Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами двух стран.25 января 2019 года в Москве прошли переговоры премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна. Встреча состоялась по просьбе армянской стороны. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия.

29 апреля 2019 года Дмитрий Медведев и Никол Пашинян провели встречу накануне заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Поддерживаются регулярные контакты двух стран по линии ЕАЭС и СНГ.

Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.

16 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

15 апреля 2019 года в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Зозграба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, где продолжилось рассмотрение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

Поддерживается диалог между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межпарламентские связи

В двусторонних отношениях наблюдается рост экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот России с Арменией составил 1,97 миллиарда долларов , увеличившись на 12,7% по сравнению с 2017 годом, из них экспорт России в Армению – 1,34 миллиарда долларов, импорт – 0,63 миллиарда долларов.

В январе-марте 2019 года товарооборот России и Армении составил 464 миллиона долларов (российский экспорт – 309,9 миллионов долларов, импорт – 154,5 миллионов долларов).

В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгоценные металлы и камни.

Среди крупнейших российских компаний , работающих в Армении, – ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".

В сфере энергетики совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база . Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.

В январе 2019 года Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12.

В мае 2019 года Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ . На первом этапе она планирует получить четыре российских истребителя в конце 2019 года – начале 2020 года, всего речь идет о закупке 12 Су-30СМ.

В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы ( ГЛОНАСС ).

Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. Россия занимает первое место по количеству туристов, посетивших Армению. В 2018 году в Армении гостили 684 тысячи российских граждан