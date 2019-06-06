Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T02:05Z
https://ria.ru/20190606/1555249918.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152809/35/1528093562_0:113:3241:1936_1036x0_80_0_0_4a7e313a4b3a41c443cfe771912c0541.jpg
РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Армении

Вчера, 02:05
82
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Страны связывают отношения союзнического партнерства. Заключено более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.
Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.
Российско-армянские отношения характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях.
Президент Армении (2008-2018) Серж Саргсян неоднократно посещал Россию. В октябре 2011 года – с государственным визитом, в марте 2017 года – официальным, также состоялось несколько рабочих визитов Саргсяна в Россию.
Президент России Владимир Путин посещал Армению с государственными визитами в августе 2010 года и в декабре 2013 года.
Владимир Путин и Серж Саргсян также неоднократно встречались в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также "на полях" международных саммитов.
В марте 2018 года на президентских выборах в Армении победил Армен Саркисян. 25 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом.
8 мая 2018 года Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор. 14 мая состоялась первая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Путиным "на полях" саммита ЕАЭС в Сочи. 13 июня президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.
14-15 июля президент Армении Армен Саркисян посетил Москву, где присутствовал на мероприятиях, посвященных завершению чемпионата мира по футболу.
8 сентября Никол Пашинян посетил Москву с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
28 сентября Владимир Путин и Никол Пашинян приняли участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе (Таджикистан), 8 ноября – в саммите ОДКБ в Астане (Казахстан), 6 декабря – в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
27 декабря 2018 года Владимир Путин провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
14 января 2019 года Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении.
29 мая Владимир Путин и Никол Пашинян приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (Казахстан). Заседание было приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами двух стран.
25 января 2019 года в Москве прошли переговоры премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна. Встреча состоялась по просьбе армянской стороны. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия.
29 апреля 2019 года Дмитрий Медведев и Никол Пашинян провели встречу накануне заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.
Поддерживаются регулярные контакты двух стран по линии ЕАЭС и СНГ.
Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.
16 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
Россия играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
15 апреля 2019 года в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Зозграба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, где продолжилось рассмотрение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.
Поддерживается диалог между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межпарламентские связи.
В двусторонних отношениях наблюдается рост экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот России с Арменией составил 1,97 миллиарда долларов, увеличившись на 12,7% по сравнению с 2017 годом, из них экспорт России в Армению – 1,34 миллиарда долларов, импорт – 0,63 миллиарда долларов.
В январе-марте 2019 года товарооборот России и Армении составил 464 миллиона долларов (российский экспорт – 309,9 миллионов долларов, импорт – 154,5 миллионов долларов).
В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгоценные металлы и камни.
Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 19-е заседание межправкомиссии состоялось в апреле 2019 года в Москве.
Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".
В сфере энергетики совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
Компания "Газпром Армения", принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении.
Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.
В военной сфере взят курс на расширение сотрудничества между министерством обороны Армении и "Рособоронэкспортом".
В январе 2019 года Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12.
В мае 2019 года Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ. На первом этапе она планирует получить четыре российских истребителя в конце 2019 года – начале 2020 года, всего речь идет о закупке 12 Су-30СМ.
В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В Ереване работает Российско-Армянский (Славянский) университет. В декабре 2017 года в Гюмри открылся филиал Ереванского Российского центра науки и культуры.
Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. Россия занимает первое место по количеству туристов, посетивших Армению. В 2018 году в Армении гостили 684 тысячи российских граждан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Справки
Рекомендуем
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Россия выступила против иностранного вмешательства в конфликт в Судане
РИА
Новости
Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики на улице Юлиуса Фучика в Москве
Межгосударственные отношения России и Словакии
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи в Сочи. 22 мая 2018
Межгосударственные отношения России и Болгарии
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Путин посетит с визитом Ватикан 4 июля
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали вопрос о поставках гумпомощи Венесуэле
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА Россия сегодня об информационном сотрудничестве
МИА "Россия сегодня" и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
Подвижной состав на путях сортировочной станции Хабаровск-2. Архивное фото
В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
Вывеска на здании Объединенной судостроительной корпорации в Москве
В России готовы создать атомный авианосец в течение 15 лет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Вице-президент возглавит венесуэльскую делегацию на ПМЭФ
Офис PDVSA откроется в Москве в июне, заявили в Венесуэле
В сентябре Медведев встретится с премьером Госсовета Китая
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Манлио Ди Стефано: призываем Запад к прагматичному диалогу с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
Лента новостейМолния