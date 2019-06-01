ЧП на военных заводах в России в 2017-2019 годах

2019
Технологические взрывы с последующим возгоранием на площади 100 квадратных метров произошли в субботу, 1 июня, в цехе завода "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. Как сообщает правительство Нижегородской области, пострадали 19 человек.
26 апреля в Красноярске произошел пожар на оборонном заводе "Красмаш". Возгорание произошло на складе готовой продукции расположенного на территории "Красмаша" завода по производству холодильников "Бирюса". Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
4 апреля произошел взрыв в цеху по производству взрывчатых веществ на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. В результате здание цеха размером 15 на 12 метров полностью разрушилось, начался пожар. Площадь горения составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет.
2018
В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком – 82-м судоремонтным заводом – операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50 и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область). Площадь затонувшего дока составила 23 тысячи квадратных метров.
19 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. В результате происшествия погибли пять человек, пострадали 10 взрослых и один ребенок. При взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание было повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Получили повреждения 15 частных жилых домов и один многоквартирный жилой дом. Взрывом также была повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивает водой населенный пункт Малые Колпаны.
8 октября на территории Пермского порохового завода произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате на месте происшествия погиб один человек, трое были госпитализированы в медсанчасть, позднее они скончались в больнице.
31 августа взрыв произошел в здании утилизации мин на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области. В результате взрыва возник пожар на площади около ста квадратных метров. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха. Шесть человек получили травмы, четверо из них были госпитализированы.
31 августа при очистке резервуара объемом 100 кубометров с жидким кислородом на территории филиала завода "Кузнецов", расположенном в поселке Прибрежный Красноглинского района Самары, произошло возгорание газовоздушной смеси, погибли два слесаря-ремонтника. По информации следствия, рабочие производили очистку камеры азотом, были нарушены правила охраны труда. Пожара и разрушений не последовало.
ПАО "Кузнецов" – ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.
14 августа на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске (Пермский край) возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству пороха на площади 10 квадратных метров. В результате вспышки две работницы получили тяжелые травмы – с ожогами 80% тела они были госпитализированы в больницу города Березники. Позже женщины скончались.
9 июля произошло возгорание в анодно-малярном цеху Иркутского авиационного завода. Площадь пожара составила около одной тысячи квадратных метров, никто не пострадал.
11 апреля при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке на судостроительном заводе "Алмаз" Петроградского района Санкт-Петербурга произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.
2017
27 августа возгорание произошло в покрасочном цехе на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Пожар распространился на площади 150 квадратных метров. Из цеха было выведено 50 человек, никто не пострадал.
29 июня в Приморье на авиазаводе "Прогресс" из-за ЧП во время проверки одного из вертолетов два сотрудника завода получили серьезные травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Врачи поставили им диагноз "проникающее ранение глаз".
16 июня на территории ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" произошел взрыв с последующим пожаром на первом этаже трехэтажного кирпичного производственного здания. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
31 марта пожар возник на территории оборонного завода "КБ Точного машиностроения" на юго-западе Москвы. Возгорание произошло на первом этаже административного здания.
24 марта в Казани на пороховом заводе произошел пожар, который охватил площадь 400 квадратных метров. Погиб один человек.
26 января произошло возгорание в неиспользуемом здании на территории завода РСК "МиГ" на севере Москвы. Площадь горения составила 25 квадратных метров. Никто не пострадал.
17 января взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в городе Бийске Алтайского края. В ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки, пожар не последовал. Два человека погибли, трое пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости