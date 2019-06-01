ЧП на военных заводах в России в 2017-2019 годах

2019

Технологические взрывы с последующим возгоранием на площади 100 квадратных метров, в цехе завода "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. Как сообщает правительство Нижегородской области,

2018

ПАО "Кузнецов" – ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.

11 апреля при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке на судостроительном заводе "Алмаз" Петроградского района Санкт-Петербурга произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.