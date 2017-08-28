Причины пожара на "Уралвагонзаводе" расследует спецкомиссия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Специально созданная комиссия расследует причины пожара на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

Источник в экстренных службах региона в воскресенье сообщил РИА Новости о загорании в покрасочном цехе на "Уралвагонзаводе". Пожар распространился на 150 квадратных метров. Из цеха было выведено 50 человек, никто не пострадал. Отмечалось, что технологический процесс на предприятии нарушен не был.

"Работает специально созданная комиссия по расследованию обстоятельств, куда входят наши пожарные дознаватели", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что комиссия устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.