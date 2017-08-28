Причины пожара на "Уралвагонзаводе" расследует спецкомиссия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Специально созданная комиссия расследует причины пожара на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.
"Работает специально созданная комиссия по расследованию обстоятельств, куда входят наши пожарные дознаватели", — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что комиссия устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.