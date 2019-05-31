Уголовное дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ("дело ЮКОСА")

Бывший председатель правления ОАО "НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский был задержан правоохранительными органами 25 октября 2003 года. В этот же день управление информации и общественных связей Генпрокуратуры сообщило, что Ходорковскому предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: по ст. 159 ч. 3 (мошенничество в крупном размере), ст. 160 ч. 1 (присвоение или растрата), ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 198 ч. 2 (уклонение от уплаты налога физическим лицом), ст. 199 ч. 2 (уклонение от уплаты налога организацией), ст.315 (злостное неисполнение решения суда) и ст. 327 ч. 2 (неоднократная подделка документов).

По мнению следственных органов, Ходорковский давал указания председателю Совета директоров ЗАО "МФО "Менатеп" Платону Лебедеву относительно хищения 20% акций компании "Апатит" (в результате чего ущерб государства составил 283 миллиона долларов) и перепродажи продукции компании на мировом рынке по ценам, вдвое превышавшим отпускные внутрироссийские цены (ущерб государства – 200 миллионов долларов).

В нарушение налогового законодательства Ходорковский и Лебедев, уклоняясь от уплаты налогов, производили оплату налоговых платежей не денежными средствами, а векселями НК "ЮКОС". Таким образом, всего за 1999-2000 годы ОАО НК "ЮКОС" уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 17 миллиардов рублей (556 миллионов долларов).

Обвинялся Ходорковский и в том, что как физическое лицо, в 1998-1999 годах уклонился от уплаты подоходного налога и страховых взносов в Пенсионный фонд на сумму 53 миллиона рублей (1,7 миллиона долларов). Он оформил заведомо подложные документы о том, что якобы оказывал консультационные услуги иностранной компании и незаконно получил патент частного предпринимателя. Не выполняя этой работы, Ходорковский получил 142 миллионов рублей вознаграждения и уклонился от уплаты подоходного налога и страховых взносов.

Бывший председатель Совета директоров ЗАО "МФО "Менатеп" Платон Лебедев был задержан 2 июля 2003 года по подозрению в хищении принадлежавших государству 20% акций мурманского ОАО "Апатит" на сумму 283,1 миллиона долларов. Основанием для возбуждения уголовного дела и задержания Лебедева стали материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой по запросу депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Владимира Юдина.

Ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 159 (хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере); ст. 315 (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации); ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное организованной группой, в крупном размере).

Позже ему были предъявлены обвинения по ст. 199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно); ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в особо крупном размере); а также по ст. 327 (подделка официальных документов, совершенная неоднократно) и ст. 160 (присвоение или растрата чужого имущества организованной группой, в крупном размере).

1 апреля 2004 года Генеральная прокуратура РФ обнародовала подробности обвинения , предъявленного Лебедеву. Так, следствием было установлено, что Лебедев, занимая должности президента ОАО "КБ "Менатеп" и члена советов директоров ЗАО "МФО "Менатеп" и СП "Рашн Траст энд Трэйд" (РФ-Швейцария), в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую Михаилом Ходорковским с целью завладения акциями предприятий РФ в период проведения приватизации, причем мошенническим путем, и совместно с Ходорковским руководил этим, признанным следствием преступным, процессом.

8 июня 2004 году Мещанский районный суд Москвы принял решение об объединении уголовных дел в Ходорковского и Лебедева.

31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы каждый. Суд также удовлетворил иск Федеральной налоговой службы и взыскал с них 17 миллиардов 395 миллионов рублей. Кассационным определением Московского городского суда от 22 сентября 2005 года срок был снижен до восьми лет. Ходорковский и Лебедев были признаны виновными по семи статьям УК, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц.

5 февраля 2007 года Ходорковскому и Лебедеву были предъявлены новые обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 160 – хищение путем присвоения, ст. 174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, в ходе следствия было установлено, что обвиняемые в составе организованной группы с основными акционерами ОАО "НК ЮКОС" и другими лицами совершили хищение путем присвоения акций дочерних обществ ОАО "Восточная нефтяная компания" в период с 6 ноября по 12 июня 1998 года на сумму 3,6 миллиарда рублей.

Кроме того, Ходорковский и Лебедев обвинялись в легализации похищенных акций дочерних обществ ОАО "Восточная нефтяная компания" в 1998-2000 годах на ту же сумму, хищении путем присвоения нефти дочерних акционерных обществ ОАО "НК ЮКОС" в 1998-2003 годах, нефти ОАО "Самаранефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз" и ОАО "Томскнефть" ВНК на сумму более 892,4 миллиарда рублей и легализации части этих средств в 1998-2004 годах в размере 487,4 миллиарда рублей и 7,5 миллиарда долларов.

31 марта 2009 года Хамовнический суд Москвы начал слушания по существу по второму уголовному делу в отношении экс-главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и главы МФО "Менатеп" Платона Лебедева.

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли все предъявленные им в рамках второго уголовного дела обвинения.

30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы назначил экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву наказание в виде 13,5 лет колонии. Однако поскольку Ходорковский и Лебедев не отбыли полгода наказания по первому приговору, то окончательно суд приговорил их к 14 годам.

С учетом первого приговора, по которому они получили восемь лет лишения свободы , и проведенного в заключении времени, срок их наказания истекал в 2017 году.

24 мая 2011 года Мосгорсуд смягчил на один год наказание Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.

Защита экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО Менатеп" Платона Лебедева обжаловала в надзорном порядке приговор Хамовнического суда Москвы. Однако Мосгорсуд отклонил поданные Ходорковским и Лебедевым надзорные жалобы на приговор по второму уголовному делу.

24 февраля 2012 года стало известно, что адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева подали в Верховный суд РФ совместную надзорную жалобу на приговор по их второму делу.

6 марта Верховный суд РФ истребовал материалы второго уголовного дела Ходорковского и Лебедева.

24 июля стало известно, что Верховный суд РФ направил в президиум Мосгорсуда надзорную жалобу по второму делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева. Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев отменил постановление судьи, отказавшего в удовлетворении надзорной жалобы и возобновил производство , направив дело в президиум Мосгорсуда.

В августе Вельский Архангельской области сократил срок заключения бывшему главе МФО "Менатеп" Платону Лебедеву на три года и четыре месяца. В своем решении судья отметил, что в связи с изменениями в законодательстве приговоры Мещанского и Хамовнического судов Москвы подлежат приведению в соответствие с изменившимися нормами права. Он переквалифицировал обвинение на новую редакцию уголовных статей, согласно которому верхний предел наказания был снижен, а нижний - отменен. В итоге судья назначил к отбытию девять лет и восемь месяцев вместо 13 лет. Однако Архангельский областной суд отменил решение о снижении срока наказания Платону Лебедеву и направил дело на новое рассмотрение.

В ноябре Вельский районный суд Архангельской области вновь снизил на три года срок наказания Платону Лебедеву, назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Архангельский областной суд вновь отменил решение о смягчении наказания Платону Лебедеву и отправил соответствующее ходатайство защиты на третье по счету рассмотрение в Вельский районный суд, который в январе 2013 года принял решение прекратить производство по этому делу, в связи с тем, что обстоятельств, смягчающих его вину, не появилось

Надзорная жалоба на приговор бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и экс-главе МФО "Менатеп" Платону Лебедеву начала рассматриваться президиумом Мосгорсуда 20 декабря 2012 года.

В своих жалобах защита заключенных просила отменить приговор и прекратить уголовное дело. Также адвокаты поставили вопрос о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством, то есть о снижении срока из-за либерализации экономических статей УК РФ.

В результате суд частично удовлетворил надзорные жалобы защитников осужденных и снизил с 13 до 11 лет срок заключения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.

16 января 2013 года стало известно, что Хамовнический суд Москвы при установлении размеров легализации средств, полученных от хищения нефти, в приговоре экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву, ошибочно учел сумму неуплаченных осужденными и подконтрольными им организациями налогов и сборов на сумму более 5,5 миллиардов рублей. В итоге Мосгорсуд исключил из приговора указание на легализацию более чем 5,6 миллиардов рублей, оставив только легализацию денежных средств, полученных после хищения нефти.

6 августа, рассмотрев жалобу на приговор по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева, Верховный суд РФ сократил им срок заключения до 10 лет и 10 месяцев каждому.

19 декабря 2013 года президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании.

20 декабря 2013 года Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. Указ вступил в силу со дня подписания. В этот же день Ходорковский покинул колонию.

Адвокаты Ходорковского и Лебедева подавали несколько жалоб в Европейский суд по правам человека.

В октябре 2007 года Страсбургский суд взыскал с России 10 тысяч евро в пользу главы МФО "Менатеп" Платона Лебедева за незаконное содержание его под стражей.

В мае 2011 Европейский суд по правам человека признал Россию нарушившей права экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского при его аресте и содержании в СИЗО в рамках первого уголовного дела и решил взыскать с нее 10 тысяч евро в пользу бизнесмена. Также суд счел взыскание многомиллиардного ущерба по первому уголовному делу с Ходорковского нарушением его прав

В июле 2013 года ЕСПЧ не признал уголовное преследование в России Ходорковского и его партнера по бизнесу Платона Лебедева политически мотивированным.

23 января 2014 года президиум Верховного суда РФ провел общее заседание по так называемым "первому" и "второму" делам в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Слушания по "первому делу" об уклонении от уплаты налогов, закончившегося приговором Мещанского суда Москвы, были назначены по представлению главы ВС РФ Вячеслава Лебедева. Такое обращение к президиуму он написал в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, в частности, счел неправомерным взыскание с Ходорковского неуплаченных налогов в размере 17,4 миллиарда рублей.

Рассмотрение "второго дела" о хищении нефти, которое слушалось в Хамовническом суде Москвы и завершилось наказанием для обоих фигурантов общим сроком в 14 лет заключения, было связано с отменой председателем ВС отказа в рассмотрении надзорной жалобы. Тот сослался на новые обстоятельства - неучтенные нововведения в российском законе о более мягком отношении к нарушившим закон в сфере предпринимательства.

Президиум Верховного суда (ВС) РФ снизил наказание экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву, последнему - до уже отбытого срока. Кроме того, президиум ВС счел незаконным содержание Лебедева под стражей в 2004-2005 годах.

При этом президиум ВС РФ не отменил налоговые взыскания с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в размере 17,4 миллиардов рублей

24 января 2014 года Платон Лебедев покинул колонию

Защита Ходорковского и Лебедева заявила о намерении продолжить добиваться отмены налоговых претензий в рамках приговора по так называемому "первому" уголовному делу. Финансовые требования, назначенные к взысканию Мещанским судом Москвы, препятствуют возвращению Ходорковского в Россию. По данным СМИ, он сейчас живет в Великобритании