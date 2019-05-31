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РИА Новости

СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры

Вчера, 15:28
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Ходорковский
Михаил Ходорковский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Ходорковский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Михаил Ходорковский сейчас живет в Британии, а его бывшие партнеры по ЮКОСу Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов – в Израиле, заявляют авторы документального фильма НТВ "Кровавая империя Михаила Ходорковского".
В историческом районе Вестминстер, одном из самых дорогих в городе, экс-глава ЮКОСа обустроил штаб своей организации "Открытая Россия" и принимает гостей, а в элитном жилом комплексе St Edmund"s Terrace в районе Риджентс-парк Ходорковский купил квартиру, заявляют журналисты.
Михаил Ходорковский
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Цены в этом ЖК, судя по сайту комплекса, стартуют от 4,75 миллиона фунтов (около 400 миллионов рублей). Дальше порога в St Edmund's Terrace представителей НТВ не пустили.
Помимо этого, у Ходорковского, судя по данным НТВ, есть загородный особняк близ Уодхерста в Восточном Суссексе, на юго-востоке Англии. Неподалеку разместились резиденции других британских миллионеров и звезд шоу-бизнеса. Примерную оценку стоимости этого актива НТВ не приводит.
Леонид Невзлин, как выяснили на телеканале, живет в курортном городке Герцлия близ Тель-Авива в квартале для "весьма состоятельных граждан Израиля". На охраняемой территории есть два дома по три этажа, объединенных гаражной зоной, летняя терраса, плавательный бассейн.
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"Количество охранников и всякого рода помощников, которые вышли нас встречать, не оставляли сомнений: здесь, действительно, живет кто-то важный. О нашем приезде тут же доложили, а потом недвусмысленно дали понять, что лучше нам отсюда уехать", - отмечают авторы фильма.
На вопрос, можно ли увидеть "господина Невзлина", один из работников коротко ответил, что это "не к нему", не став опровергать, что бывший совладелец ЮКОСа действительно живет в этом особняке.
Михаил Брудно, по информации авторов фильма, тоже живет в Герцлии. "Несмотря на то, что российские правоохранительные органы разыскивают его за хищение более 7 миллиардов доллларов, Брудно беспрепятственно передвигается по миру: вот он в Грузии, вот на собственной даче в Литве, вот с супругой путешествует по США", - рассказывают авторы фильма.
Михаил Ходорковский
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В Израиле, по данным НТВ, Брудно попытался построить бизнес в сфере фитнес-индустрии, купив за 50 миллионов шекелей (более 900 миллионов рублей) 4 тысячи квадратных метров в одном из торговых комплексов и обустроил там фитнес-клуб. Однако бизнес, по данным НТВ, "не пошел".
Еще один партнер Ходорковского по ЮКОСу Владимир Дубов, по информации журналистов, живет тоже в Израиле, неподалеку от Герцлии – в Кфар-Шмарьягу. Коммерческие навыки у него, как замечают авторы, "оказались развиты чуть лучше": он купил винодельню на севере Израиля и теперь торгует элитным вином.
 До эмиграции совладельцы ЮКОСа жили в специально построенном для них закрытом поселке на Рублевке, отмечают на НТВ.
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Открытая РоссияЮКОСНТВ (телеканал)Владимир ДубовЛеонид НевзлинМихаил ХодорковскийВеликобританияВладивостокСШАВ мире
Популярные комментарии
Зря отпустили этих людей..... Сталин был бы не доволен))))
31 мая, 15:30
Арсений Понфиленко
50200111
Явный заказ, если Ходорковский в чём и виноват, так только в том, что он такой же как все! Приватизирован был не только Юкос, а вывод миллиардов происходит повсеместно и до сих пор, но претензии только к Ходорковскому...
31 мая, 18:20
Анатолий Ляповка
19011012
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