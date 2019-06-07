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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

11:59
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
"Третье дело ЮКОСа расследуется", - сказал Чайка журналистам, не уточняя детали, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
О новом расследовании по делу ЮКОСа, касающемся обстоятельств приватизации компании, в конце мая сообщил телеканал НТВ. По данным журналистов, которые провели собственное расследование и побеседовали с советником Чайки Салаватом Каримовым, "новое масштабное расследование" начато еще "несколько лет назад".
По словам Каримова, Михаил Ходорковский в середине 90-х получил контроль над государственным ЮКОСом, в частном порядке перечислив его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. За это, полагает Генпрокуратура, руководители ЮКОСа пролоббировали в правительстве идею "сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора".
В каком статусе сейчас находится этот процесс, неясно. В сюжете журналисты употребляют фразу "третье уголовное дело по ЮКОСу", однако если оно возбуждено, то расследовать его должна не Генпрокуратура, на которую ссылаются на НТВ (таких полномочий у нее нет с 2007 года), а Следственный комитет РФ. Последний ситуацию пока не комментировал.
Экс-глава ЮКОса Михаил Ходорковский
31 мая, 16:25
Уголовное дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ("дело ЮКОСА")
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Петербургский международный экономический форумЮКОСЮрий ЧайкаПроисшествия
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