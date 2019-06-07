Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.

"Третье дело ЮКОСа расследуется", - сказал Чайка журналистам, не уточняя детали, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

О новом расследовании по делу ЮКОСа, касающемся обстоятельств приватизации компании, в конце мая сообщил телеканал НТВ. По данным журналистов, которые провели собственное расследование и побеседовали с советником Чайки Салаватом Каримовым, "новое масштабное расследование" начато еще "несколько лет назад".

По словам Каримова, Михаил Ходорковский в середине 90-х получил контроль над государственным ЮКОСом, в частном порядке перечислив его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. За это, полагает Генпрокуратура, руководители ЮКОСа пролоббировали в правительстве идею "сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора".