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Американская коалиция обречена на обострение у сирийского Ат-Танфа

18:3109.06.2017
(обновлено: 18:32 09.06.2017)
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© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия авиаударов в Cирии. Архивное фотоПоследствия авиаударов в Cирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным войскам. Уничтожены танк и артиллерийские установки, которые якобы слишком близко подошли и угрожали силам коалиции. Это уже третий инцидент в районе Ат-Танфа, на юго-востоке Сирии.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Самооборона": коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии
Впервые авиация коалиции обстреляла здесь колонну ополченцев 18 мая, когда подразделения вошли в "зону предотвращения конфликтов", в которой находятся поддерживаемые США "оппозиционеры". Второй подобный случай близ Ат-Танфа произошел 6 июня.

Госдепартамент США уже традиционно подтвердил, что удар нанесен в интересах самообороны и не свидетельствует об эскалации. И все же атаки Соединенных Штатов на сирийские войска стали слишком регулярными: в апреле — авиабаза Шайрат, в мае — Ат-Танф, в июне — продолжение там же. Это не похоже на самооборону.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

МИД Сирии заявил о преступлениях, совершаемых "нелегитимной международной коалицией во главе с США". Дамаск напомнил, что коалиция уже три года проводит операцию против боевиков ИГ* без согласия законного правительства страны.

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Штаб союзников Сирии пригрозил США ответным ударом
Оперативный штаб союзников Сирии (силы Ирана и ливанской "Хезболлы") назвал авиаудары коалиции "трусливой агрессией" и пригрозил ответным ударом.

В Москве действия коалиции назвали нарушающими международное право. Глава МИД России Сергей Лавров расценил удар на юге Сирии как агрессивный акт, нарушающий суверенитет и территориальную целостность страны. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил ключевую роль подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации.

Известно, что американцы обучают сирийских "оппозиционеров" военному делу не столько для борьбы с ИГ*, сколько для войны против "диктатора Асада". Как далеко готовы зайти США в районе города Ат-Танф?

Блокпост на дороге жизни

На карте Сирии обозначено не слишком много дорог. На юго-востоке страны можно заметить единственное и стратегическое шоссе, соединяющее Дамаск с Багдадом. По этому шоссе продвигаются на восток сирийские войска с союзниками. Эту "дорогу жизни" оседлала американская коалиция в районе Ат-Танфа, где к тому же сходятся границы трех государств (Сирии, Ирака, Иордании). Сегодня восточный отрезок шоссе и пограничные переходы контролирует проамериканская вооруженная оппозиция. Если в Ат-Танф войдет правительственная армия Сирии, это значительно изменит обстановку в регионе.

Военная база в Ат-Танфе позволяет американцам активнее маневрировать резервами (в Ираке), контролировать международный грузопоток и значительную часть сирийской провинции Пальмира, влиять на позицию Иордании. При необходимости военная техника отсюда может быстро преодолеть по трассе 270 километров до столицы Сирии. Вряд ли США навсегда отказались от силового решения "сирийской проблемы".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Союзники США в районе Ат-Танфа останутся там до победы над ИГ* в Сирии
Поддерживаемые американцами силы оппозиции в районе города Ат-Танф намерены оставаться там до полной победы над террористами ИГ* в долине реки Евфрат. И все же ранее в Пентагоне назвали причиной укрепления позиций западной коалиции в Ат-Танфе не ИГ*, а "возможные угрозы со стороны сирийских правительственных войск".

Правительственная армия при поддержке союзных шиитских вооруженных формирований развернула наступление на юге Сирии, стремясь выйти к границе с Иорданией и Ираком в районе Ат-Танфа. И почти одновременно подразделения сирийской оппозиции начали продвижение из Ат-Танфа в направлении Дейр-эз-Зора. По информации арабских СМИ и иранского новостного агентства Farsnews, для поддержки оппозиционеров на территорию Сирии из Иордании вошли более 150 американских и британских "военных специалистов". Подобное иностранное вмешательство (интервенция) вряд ли пойдет на благо Сирии. Однако у американцев слишком велико искушение отхватить здесь свой кусок пирога.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные здания в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенные здания в пригороде Дамаска. Архивное фото

Без иллюзий

В коалиции заявили, что линия предотвращения инцидентов в Сирии между Россией и США в Ат-Танфе не сработала "в результате агрессии (проправительственных) сил", но в ежедневном пресс-релизе штаба коалиции атака на сирийскую армию была включена в список ударов по группировке ИГ*. И неслучайно уже первый авиаудар коалиции зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал началом открытого военного конфликта: "Это целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил". Столь же прямо обвинил США в поддержке сирийских боевиков и сенатор Алексей Пушков.

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Коалиция США "примет меры по защите" от проправительственных сил в Сирии
Всем, включая Совбез ООН, пора понять, с кем и против кого воюют Соединенные Штаты в Сирии. Американцы стремятся ослабить военный потенциал Дамаска, остановить сирийское продвижение к Ат-Танфу и целенаправленно наносят авиаудары по ополчению и правительственным силам. Коалиция вроде бы не стремится бороться с "режимом", российскими или иными проправительственными войсками, однако обещает и впредь защищать подшефных "правильных оппозиционеров" по своему усмотрению. Заявляет о своем праве наносить удары по любым силам, которые угрожают ей и ее партнерам в неких односторонне объявленных и нелегитимных "зонах предотвращения конфликтов".

Ливанское издание An Nahar пишет: "Российские и американские силы встретились на юге Сирии, растянувшись вдоль границы с Иорданией до сирийско-ирако-иорданского треугольника вплоть до Дейр-эз-Зора и Ракки. <…> Результаты этой кровавой гонки между двумя главными осями, а также характер иранского присутствия в регионе будут определять решение по урегулированию ситуации в Сирии".

© REUTERS / Rodi SaidДым над юго-восточной окраиной Ракки, Сирия. 7 июня 2017
© REUTERS / Rodi Said
Дым над юго-восточной окраиной Ракки, Сирия. 7 июня 2017

Шведское издание Expressen заочно дополняет: "На Ближнем Востоке наступил момент исторической важности. <…> В общем и целом США провалили все свои задачи, Иран и Россия усилили свою власть".

Квартал Дамаска на горе Касьюн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зонам безопасности в Сирии требуются контролеры

Россия, Турция и Иран с участием всех заинтересованных сторон настойчиво работают над созданием зон деэскалации в Сирии и не признают объявленные США в одностороннем порядке "деконфликтные территории".

Если "семантические трудности" западной коалиции станут серьезным препятствием для планового процесса мирного урегулирования, вероятно, удары в районе Ат-Танфа перестанут быть односторонними. Вот и Дамаск показательно жестко призвал коалицию США прекратить авиаудары по сирийским войскам — во избежание последствий эскалации.

При переходе боевых действий в районе Ат-Танфа в активную фазу ответные удары Сирии и Ирана будут направлены прежде всего против американских и британских войск.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

 

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