Грубое нарушение: Лавров назвал удар США по сирийской армии противозаконным

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал авиаудар, нанесенный коалицией во главе с США по позициям правительственных войск Сирии.

"Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики", — заявил Лавров.

Министр добавил, что российская сторона пока еще уточняет детали, но, по некоторым сообщениям, в результате атаки погибли несколько десятков мирных граждан.

Он отметил, что США пытались оправдать удар тем, что эти правительственные силы "создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с американскими военными из коалиции, которую американцы возглавляют".

"Вновь мы наблюдаем желание "Джабхат-ан-Нусры"* и тех, кто с ней сотрудничает, оставлять (деятельность группировки) за рамками военной деятельности коалиции. Вновь и вновь видим стремление и подтверждение этому стремлению в том, что касается развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, в том числе из "Джабхат-ан-Нусры"*, на борьбу против законного правительства Сирии", — подчеркнул Лавров.

Он назвал очень тревожным то, что "вроде бы вырисовывавшееся понимание" о необходимости объединять усилия всех, кто реально противостоит террористам, начинает размываться.

Ранее в российском МИД отметили, что удар последовал на фоне продолжающихся в Женеве переговоров между правительством Сирии и оппозицией.

"Любые военные действия, влекущие за собой обострение обстановки в Сирии, безусловно, влияют на ход политического процесса. Тем более такие действия, которые были совершены против сирийских вооруженных сил… Это совершенно неприемлемо, это нарушение суверенитета Сирии", — сказал замглавы МИД Геннадий Гатилов, который находится в Женеве.

Неприемлемые объяснения

Авиация коалиции во главе с США вечером 18 мая нанесла удар по сирийский проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны предотвращения конфликтов. Как заявили в Пентагоне, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции". В коалиции утверждают, что удар последовал после неоднократных требований отступить, демонстративного пролета и предупредительных выстрелов.

Это стало уже второй силовой акцией американских военных против сирийской армии за время президентства Дональда Трампа. В апреле США нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру Башару Асаду.

Официальный Дамаск подтвердил факт атаки только наутро. В заявлении сирийского Минобороны говорилось, что удар коалиции привел к жертвам среди военных и материальному ущербу.

Оправдания со стороны Пентагона военное ведомство назвало категорически неприемлемыми.

"Сирийская армия реально воюет против террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*… Те, кто заявляет, что воюет против терроризма, должен направить свои удары на них, а не по единственной легитимной сирийской армии, которая воюет с терроризмом вместе со своими союзниками и друзьями", — сказано в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Коалиция отчиталась об ударах по ИГ*

При этом в ежедневном пресс-релизе штаба коалиции атака на сирийскую армию включена в перечень ударов по группировке "Исламское государство"*. Из релиза следует, что за четверг самолеты коалиции нанесли в общей сложности 19 ударов, включая два в районе Ат-Танфа.

"В результате двух ударов уничтожены два погрузчика (экскаватора – ред.), часть строительного оборудования, автомобиль и танк", — говорится в документе.

Эти данные практически полностью совпадают с сообщением, в котором говорилось, что атакованы были "проправительственные силы" Сирии.

Кроме того, удары наносились в районах Ракки, Дейр-эз-Зора, Табки и Абу-Камала.

В коалиции заявили, что оставляют за собой право на самозащиту и не рекомендуют сирийским войскам покидать установленные зоны деэскалации.

"Силы коалиции продолжат защищать себя против ИГ или любой другой угрозы коалиции или ее партнерам", — заявил представитель коалиции РИА Новости.

Пентагон не знает о жертвах

В американском Министерстве обороны заявили, что не располагают данными о том, что жертвами авиаудара коалиции стали мирные люди.

При этом в Пентагоне утверждают, что сирийские военные знали о пристуствии в районе Ат-Танфа сил коалиции.

"Коалиция действовала в районе несколько месяцев, и мы занимались предотвращением конфликтов при операциях несколько недель. Наше присутствие в Ат-Танфе не было чем-то новым, как и не было секретом", — сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что еще до удара американские военные связывались с российскими коллегами и предупреждали о том, что проправительственные силы должны покинуть район, где находились силы коалиции и их союзники. По его словам, после удара контакты между российскими и американскими военными не прерывались.

Реакция ООН

В Организации Объединенных Наций заявили, что знают об ударе по позициям сирийской армии из сообщений СМИ, но независимо подтвердит их не могу.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак призвал не допустить эскалации конфликта, напомнив позицию ООН о безальтернативности его политического решения.

"Мы призываем к сдержанности во избежание любых действий, которые могут усугубить страдания людей", — заявил он.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) и "Джабхат-ан-Нусра" запрещены в России.

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