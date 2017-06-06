Коалиция во главе с США нанесла новый удар по правительственным силам Сирии

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе.

В сообщении коалиции говорится, что были уничтожены "дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, внутри установленной зоны избежания конфликтов на юге Сирии 6 июня".

"Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов, речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа", — говорится в заявлении.

"Коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк", — говорится в сообщении.

В коалиции США заявляют, что коалиционные силы находятся в Ат-Танфе уже на протяжении ряда месяцев и тренируют местных сирийцев для борьбы с запрещенной в России группировкой ИГ.

Коалиция в связи с новым ударом по Ат-Танфе заявляет, что не намерена воевать с сирийскими властями, но будет защищаться в случае необходимости.

"Коалиция не намерена воевать с сирийским режимом или прорежимными силами, но готова защищаться, если поддерживающие режим силы откажутся освободить зону избежания конфликтов", — заявили в коалиции, вновь призвав все силы на юге Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ.

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