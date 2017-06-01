В Пентагоне назвали причины укрепления позиций в Ат-Танфе

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Коалиция, возглавляемая США, укрепила позиции в районе Ат-Танфы в Сирии в связи с "возможной угрозой со стороны сирийских правительственных войск", сообщил в рамках регулярного брифинга представитель Пентагона Джефф Дэвис.

В середине мая коалиция во главе с США нанесла удар по позициям сирийских войск в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны предотвращения конфликтов. По данным Пентагона, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

Ранее представитель коалиции сообщил РИА Новости, что "после неоднократных требований отступить, которые остались без реакции, самолеты коалиции осуществили демонстративный пролет и дали предупредительные выстрелы прежде, чем нанесли удар, который уничтожил танк и строительное оборудование".

Глава российского МИД Сергей Лавров, заявил в связи с этим, что Россию тревожит, что начинает размываться общее понимание о необходимости объединения усилий против террористов.