Пушков обвинил США в поддержке сирийских боевиков

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков, считает сенатор Алексей Пушков.

"США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ* — для отвода глаз. Администрации меняются — курс не меняется", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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