Участие Иордании в конфликте будет воспринято враждебно, заявил МИД Сирии

БЕЙРУТ, 8 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ведение боевых действий королевских вооруженных сил Иордании на территории Сирии без согласования с Дамаском будет воспринято как агрессия против суверенитета САР, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Мы не в положении противостояния с Иорданией, но если иорданские силы вторгнутся на наши земли без координации с нами, будем считать их вражескими силами", — сказал Муаллем во время пресс-конференции в Дамаске.

Глава МИД добавил, что Дамаск знает о роли Иордании в сирийском конфликте с самого начала.

Президент Сирии Башар Асад в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что у Дамаска есть информация о планах Иордании направить на юг Сирии войска по согласованию с США.

Министр информации Иордании Мохаммед аль-Момани позже опроверг слова Асада, заявив, что позиция Иордании по сирийскому кризису остается неизменной: его страна выступает за территориальную целостность Сирии, за политическое решение кризиса и за борьбу против террористических организаций, которые ведут свою деятельность на ее территории.

Сирийские власти в свою очередь неоднократно предоставляли доказательства помощи иорданской стороны незаконным вооруженным бандформированиям, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра"*, которая контролирует пограничную территорию в районе сирийской провинции Дераа.

По данным сирийских военных, террористы беспрепятственно пересекают сирийско-иорданскую границу, производя ротацию или перебрасывая необходимые боеприпасы и оружие из Иордании на территорию Сирии.

Также сирийская сторона неоднократно заявляла об уничтожении грузовиков с боеприпасами из Иордании в провинции Эс-Сувейда, предназначавшиеся для террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористические организации, запрещены в России

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