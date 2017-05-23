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В мире

Вираж Дутерте: президент Филиппин прибыл в Россию за оружием и дружбой

Сюжет:
Визит Дутерте в Москву (11)
00:0023.05.2017
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПрезидент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В понедельник, 22 мая, в российскую столицу прибыл президент Филиппин Родриго Дутерте. Главным событием его официального визита станет встреча с Владимиром Путиным, которая намечена на 25 мая.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez, File
Филиппины исключили США из списка стран, у которых будут искать помощи

Перед отъездом из Манилы Дутерте сообщил российским журналистам, что центральными пунктами его московской повестки станут вопросы безопасности и обороны, а также "установления баланса в торговых отношениях между двумя нашими государствами и соглашения в сфере сельского хозяйства".

Он заявил, что отказался от приглашения посетить Вашингтон, предпочтя совершить поездку в Москву.

"Я специально исключил США из списка стран, у которых я буду искать новые источники помощи, содействия. В США я не был. Меня приглашали на церемонию инаугурации Трампа. Но я сказал: "Пока нет, мне нужно съездить в Россию", — отметил Родриго Дутерте, по утверждению которого, "сейчас полагаться можно только на слова России и Китая", поскольку "Америка лицемерна".

"Несистемный" президент

© AP Photo / Aaron FavilaПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo / Aaron Favila
Президент Филиппин Родриго Дутерте

Дутерте, занявший пост президента в июле 2016 года, сразу же повел себя как независимый лидер, с ходу заявивший, что его страна будет выходить из-под влияния США и проводить суверенную международную политику, самостоятельно определяя собственные внешнеполитические приоритеты. Он прославился рядом очень жестких высказываний в адрес Соединенных Штатов при предыдущем американском президенте — Бараке Обаме.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Mark R. Cristino
Дутерте заявил, что не позволит США считать Филиппины колонией

В частности, он потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке" и заявил, что Соединенные Штаты могут забыть о соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами, если он и дальше будет президентом. Говорил, что для его страны пришло время "распрощаться" с США, однако позже уточнил, что хотя его страна не может разорвать отношения с США, но Филиппинам нет нужды увязывать свою политику с политикой Вашингтона.

Между тем в ноябре Дутерте поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, а позднее заявил, что с ним можно работать, и накануне визита в Россию даже назвал его "хорошим парнем" и своим другом.

Не исключено, что филиппинский лидер видит в американском "родственную душу" — такого же "несистемного", избранного народом вопреки настроениям политической элиты президента. Он, выходец с юга страны, не принадлежит к столичным филиппинским кланам с их традиционной проамериканской ориентацией.

Судя по заявлениям Дутерте, он настроен на кардинальный внешнеполитический разворот своей страны и собирается укреплять связи с такими крупными геополитическими игроками, как Россия и Китай. В октябре 2016 года он выполнил свое обещание и подписал указ о пересмотре договора о расширении оборонительного сотрудничества между его страной и США, заключенного в 2014 году. Как заявил филиппинский лидер, если в договоре не упоминается о проведении совместных военных учений, то "американская армия в полном составе покинет Филиппины".

Оружие прежде всего

© AP Photo / Bullit MarquezПрезидент Филиппин Родриго Дутерте во время посещения военной базы в поселке Сан-Мигель
© AP Photo / Bullit Marquez
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время посещения военной базы в поселке Сан-Мигель

Родриго Дутерте не скрывает, что на первом месте в переговорах в Москве стоят закупки вооружений. Филиппины заинтересованы в поставках российского стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов, заявил он накануне визита.

"Мы сражаемся с мятежниками, такими же, какие раньше были в России. Это просто немногочисленные бандиты, сеющие хаос. Их не так много. И не всегда нужна (тяжелая. — Прим. ред.) техника <…> для борьбы с ними. Но необходимы разведданные, нужно высокоточное оружие. А у нас таких технологий нет. Речь о стрелковом оружии, о ракетах, которые могут точно поражать цели. И, может быть, что еще очень важно в условиях борьбы с повстанцами, — вертолеты или самолеты. Не реактивные, а винтовые — не такие дорогие и более эффективные в противостоянии небольшим группам террористов в районах конфликтов", — пояснил Дутерте.

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дутерте хочет убедить Путина, чтобы Россия поставляла Филиппинам оружие

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в ходе нынешнего визита между странами может быть подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны, что откроет возможности для конкретных сделок. Его филиппинский коллега Делфин Лорензана ранее заявлял, что кроме самолетов, вертолетов и стрелкового оружия Манилу интересуют подводные лодки и бронетехника из России.

Дутерте утверждает при этом, что Филиппины не намерены более покупать вооружения у США, поскольку Москва, в отличие от Вашингтона, "продает оружие и не ставит никаких условий". Диверсификация поставок вооружений необходима Маниле, чтобы уменьшить зависимость в сфере военных поставок от Соединенных Штатов, которые ранее пытались использовать ее как рычаг политического давления.

До сегодняшнего дня между Россией и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества.

В то же время в минувшем году Китай уже отправил в эту страну стрелковое оружие и катера береговой охраны на сумму 14 миллионов долларов. На завершившемся 15 мая в Пекине форуме "Один пояс — один путь" Делфин Лорензана заявил, что его страна готова закупить еще больше китайского оружия, используя китайский же кредит в полмиллиарда долларов.

В марте Дутерте разрешил кораблям ВМФ России свободно заходить в филиппинские территориальные воды и порты, наделив этим правом и корабли ВМС Китая, а в апреле демонстративно посетил российский ракетный крейсер "Варяг".

Выровнять баланс

© AFP 2017 / Noel CelisВид на город Манила, Филиппины
© AFP 2017 / Noel Celis
Вид на город Манила, Филиппины

В поездке Родриго Дутерте сопровождает внушительная делегация представителей филиппинского бизнеса. Экономическая тематика станет важнейшей на переговорах.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
Дутерте пригласил РФ инвестировать в энергетику и участвовать в нефтедобыче

В 2016 году объем взаимной торговли между странами составил очень незначительную сумму — всего 226 миллионов долларов. При этом сальдо торгового баланса имеет подавляющий перевес в пользу России: филиппинских товаров в страну было поставлено лишь на 49 миллионов долларов. Как сравнивает RT, ежегодный объем торговли между Россией и другим государством Юго-Восточной Азии, сопоставимым с Филиппинами по экономическому и демографическому потенциалу, — Вьетнамом — исчисляется миллиардами долларов.

Кроме целого ряда тропических товаров, Филиппины могут поставлять в Россию промышленную продукцию — островное государство успешно развивает производства, построенные на высоких технологиях. Все это и станет тематикой экономических переговоров в Москве. Как и привлечение иностранных инвестиций, прежде всего в инфраструктурные проекты, в которых очень заинтересована Манила. Не исключено, что речь пойдет о разработке нефтяного шельфа в Южно-Китайском море.

Однако участие в данном проекте может быть сопряжено с серьезной проблемой. Дело в том, что на этот морской участок претендует КНР — несмотря на то что в июле 2016 года Постоянная палата третейского суда в Гааге удовлетворила иск Филиппин и признала территориальные притязания Китая несостоятельными. Поднебесная это судебное решение не признала, и китайский лидер Си Цзиньпин недвусмысленно намекнул Дутерте, что если Филиппины будут развивать экономическую деятельность в спорном районе, то Пекин не остановится и перед военными действиями. Участие России в освоении участка шельфа в условиях не до конца урегулированного спора вряд ли пойдет на пользу отношениям между всеми тремя странами.

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