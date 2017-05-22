Дутерте считает, что в мире можно полагаться лишь на Россию и Китай

ДАВАО (Филиппины), 22 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте, комментируя возможность создания военного альянса с Москвой и Пекином, заявил, что сейчас в мире "можно полагаться только на слова России и Китая".

"Если ситуация в мире, в том числе в том, что касается ИГИЛ *, ухудшится, я буду не то чтобы вынужден, но буду открыт к оборонительным альянсам. А сейчас полагаться можно только на слова России и Китая. Америка лицемерна. Там левая рука не знает, что делает правая, так что всегда будут проблемы, недопонимания и если не ненависть, то неприязнь друг к другу", — заявил Дутерте в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву.

Глава государства напомнил, что Филиппины на протяжении 400 лет оставались испанской колонией, после чего — когда Испания проиграла США в войне — перешли под американское управление на 50 лет.

"И перед тем, как уйти, американцы получили гарантии, что у них будет база на Филиппинах. Они говорили в соглашении, что мы даруем вам независимость, но вы должны заключить с нами соглашение, которое гарантирует нам сто лет присутствия. Договор давно истёк, но существует соглашение о правовом положении американских войск, которое позволяет США поводить учения совместно с нашими вооруженными силами", — рассказал президент.

Дутерте добавил, что ещё на этапе выдвижения в президенты заявил, что "придёт время, когда на территории моей страны не должно быть любых — не только американских — военных". "Но когда это произойдёт, ещё предстоит решить", — заключил собеседник.

В конце апреля глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита в РФ президента Дутерте. По его словам, после подписания соглашения с Москвой он намерен рассмотреть вопрос о приобретении у России военных самолетов и стрелкового оружия. Лорензана также отмечал, что Филиппины могут заинтересоваться закупкой вертолетов, подводных лодок и бронетехники из России.

*Террористическая организация, запрещенная в России.